Dopo due sconfitte consecutive in campionato a Vincenzo Montella e al Siviglia serviva una vittoria importante per cancellare i dubbi emersi in queste settimane e mettere a tacere la contestazione dei tifosi arrivata fino alle porte dello spogliatoio. In Coppa del Re gli andalusi sfoderano grinta e orgoglio, quanto basta per vincere sul campo dell'Atletico Madrid: il 2-1 ottenuto in trasferta consegna loro una fetta di qualificazione alle semifinali, nell'attesa del ritorno previsto il 24 gennaio. Due gol, una boccata d'ossigeno per l'ex allenatore del Milan che vive una ripresa densa di emozioni, vietata ai deboli di cuore.

Venti minuti di fuoco. Succede tutto nella seconda parte della ripresa quando al 73° Diego Costa (tornato a Madrid dopo aver chiuso in maniera burrascosa la propria esperienza al Chelsea per il rapporto controverso con Conte) sigla in diagonale la rete del vantaggio. Il Siviglia ha il merito di non scomporsi e credere nella rimonta che si materializza negli ultimi dieci minuti. E così all'80°, con un po' di fortuna, gli andalusi agguantano la rete del momentaneo pareggio: Jesus Navas, subentrato Franco Vazquez, crossa dalla destra ma la deviazione di Lucas mette fuori causa Moya (1-1 sul più beffardo degli autogol). Non è finita. Dalla panchina Montella chiede alla squadra l'ultimo sforzo che viene ripagato pochi minuti più tardi, col cronometro agli sgoccioli: torre di Ben Yedder per Correa che supera in velocità Godin, ne elude la marcatura e segna la rete del raddoppio. Un successo che vale oro.

Dove stata Zaza? C'è un altro italiano che può esultare, è Simone Zaza. L'ex attaccante di Sassuolo e Juventus non è andato in gol ma al Mestalla il suo Valencia ha superato in rimonta l'Alaves per 2-1. A sbloccare la gara sono i baschi al 66′ con un tiro dalla distanza di Sobrino, sette minuti dopo Guedes realizza il pareggio. Nel finale – con gli ospiti in dieci per l'espulsione di Dieguez (somma di ammonizioni) – è Rodrigo a perfezionare il successo.

Quarti di finale (andata e ritorno), risultati: Atletico Madrid-Siviglia 1-2 (23/01); Valencia-Alaves 2-1 (24/01); Espanyol-Barcellona (25/01), Leganes-Real Madrid (24/01).