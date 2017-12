Il Milan e i suoi tifosi sono attesi da un altro di passione. Se nel 2017 è andato in scena il passaggio di consegne tra Silvio Berlusconi e Yonghong Li, nel 2018 la nuova proprietà cinese dovrà infatti allontanare i dubbi che sono nati nel corso del ultimi mesi. Al di là dell'aspetto sportivo, comunque fondamentale anche per le risorse economiche del club, il nuovo presidente cinese è infatti atteso dal rifinanziamento del debito con Elliott e da un rientro economico (seppur graduale) che permetterà al club rossonero di evitare ulteriori controlli e paletti dell'Uefa.

Davanti ad uno scenario tutt'altro che tranquillo, e con la possibilità che il club finisca nelle mani del fondo d'investimento e successivamente in quelle di altri azionisti di maggioranza, molti tifosi milanisti hanno addirittura chiesto a gran voce il ritorno di Silvio Berlusconi.

Han Li compra casa a Milano.

Intervistato dal quotidiano "Il Giornale", il Cavaliere ha però smentito categoricamente un suo clamoroso dietrofront: "Il Milan è un vuoto difficile da colmare, ma non voglio illudere nessuno – ha spiegato Silvio Berlusconi – La decisione è definitiva. Non vado più allo stadio, soffrirei troppo, ma il mio cuore è sempre là, in mezzo ai nostri meravigliosi tifosi". Dopo aver criticato Vincenzo Montella e suggerito a Rino Gattuso il modulo con due attaccanti, l'ex presidente ha dunque sgombrato il campo dagli equivoci e dalle indiscrezioni incontrollate.

Impossibile rivederlo a "Casa Milan", così come sarà molto difficile vederlo in futuro seduto in tribuna a San Siro. Ai tifosi non rimane altro che sperare in un totale coinvolgimento del principale azionista cinese: avvistato al Meazza, in occasione del derby di Coppa Italia. Una prima confortante notizia è arrivata nelle ultime ore: David Han Li, braccio destro di Yonghong Li, avrebbe deciso di comprare casa a Milano per star ancor più vicino alla squadra e alla dirigenza.