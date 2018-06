La cantante Shakira e il compagno, il calciatore del Barcellona, Gerard Piqué hanno deciso di mettere in vendita la loro villa di Miami. Un angolo di paradiso extralusso per coccolarsi durante i loro viaggi dall'altra parte del mondo. Una sorta di buen retiro dove non manca proprio niente, tra agi e comfort di ogni tipo, immerso nella quiete delle palme che fanno ombra e del mormorio dell'acqua che quasi sussurra agli ospiti. La magione acquistata nel lontano 2001 dalla popstar colombiana non costa poco e non è certo alla portata di tutti. Perché è stata messa in vendita per circa 10,5 milioni di dollari, cioè esattamente 9 milioni di euro.

Shakira acquistò questa meravigliosa villa nel 2001, anno in cui ottenne popolarità e il grande successo a livello mondiale con ‘Whenever Wherever’ il singolo che l’ha lanciata. Quella villa, allora, la pagò 6 milioni di dollari e il suo rapporto con il difensore centrale dei catalani non era ancora decollato. A Miami Shakira ha vissuto per tanti anni e avendo abitato per quasi un decennio lì quella villa l’ha anche modellata a suo piacimento, facendo arrivare dei pavimenti in legno massiccio dalla Spagna e inserendo dei nuovi e sofisticatissimi sistemi di illuminazione.

La villa ha degli interni completamente bianchi, è dotata di una splendida piscina, ha anche un bar in una capanna a bordo vasca, una sala per il narghilè e un’altra per il cinema, un’autentica chiccheria, e soprattutto ha un molo privato per l’attracco della barca. L’agenzia che si occupa della vendita ha pubblicato online anche delle immagini della villa.

Da una villa all’altra e sono sempre protagonisti la cantante e il calciatore del Barcellona. Ma questa volta purtroppo Shakira e Piqué sono finiti agli onori delle cronache per aver subito un furto nella loro abitazione spagnola. Il calciatore è in ritiro con la nazionale e si sta preparando per il Mondiale di Russia, lei è in tournée in Europa e i ladri, che secondo la polizia hanno fatto un lavoro impeccabile, perché non hanno lasciato nessuna impronta, ne hanno approfittato. I malviventi hanno portato via orologi e gioielli di grande valore, oltre a una serie di effetti personali nella villa di Esplugues de Llobregat.