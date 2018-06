Gerard Piqué è in ritiro con le Furie Rosse che preparano il debutto al Mondiale di Russia 2018. Sua moglie Shakira, la popstar colombiana, è in tournée in Germania. Entrambi spesso al centro del chiacchiericcio del gossip per una presunta crisi matrimoniale, questa volta sono finiti in copertina (loro malgrado) per un episodio di cronaca nera. Nulla di grave, niente che abbia messo in pericolo la loro incolumità o dei figli, ma la telefonata da parte delle forze dell'ordine ha comunque destato rabbia e un po' di preoccupazione. Cosa è accaduto? La villa della coppia a Esplugues de Llobregat, in provincia di Barcellona, è stata svaligiata dai ladri che hanno potuto agire indisturbati sottraendo orologi, gioielli e altri effetti personali.

La ricostruzione. Un lavoro ‘pulito', così lo ha definito la polizia che ha subito avviato le indagini sul colpo piazzato dal malviventi. Difficile, al momento, risalire all'identità del gruppo che ha agito con la massima ‘professionalità'… senza lasciare tracce, indizi e soprattutto riuscendo a compiere il blitz avendo studiato movimento, abitudini della coppia. C'è un dettaglio in particolare che ha destato l'attenzione degli agenti: nell'abitazione di Shakira e Piqué non è stata rinvenuta alcuna impronta.

La brutta notizia appresa dai genitori. A denunciare il furto alla polizia sono stati i genitori del difensore blaugrana, sarebbero stati loro ad accorgersi di quanto era accaduto a causa dell'assenza sia del calciatore sia della cantante alle prese coi rispettivi impegni.

Dalla Spagna agli States. C'è un'altra villa della coppia che è finita sulla copertina dei giornali, è la residenza di lusso che Shakira e Piqué hanno a Miami e che adesso hanno deciso di mettere in vendita per una somma di circa 9 milioni di dollari. Fu la star colombiana ad acquistarla prima di iniziare la relazione con il calciatore catalano, arredandola senza badare a spese: una grande piscina, una sala per il narghilé e un'altra per il cinema, un molo per l'attracco privato della barca sono solo alcuni degli ambienti che caratterizzano la stupenda abitazione negli States.