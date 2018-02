Quali sono i settori giovanili delle squadre di Serie A che negli ultimi anni hanno prodotto il maggior numero di calciatori che giocano nelle principali categorie del calcio italiano? Per rispondere a questa domanda abbiamo analizzato una per una le rose delle compagini di Serie A e Serie B così come composte al termine della sessione invernale di calciomercato censendo ben 734 calciatori il 35,7 % dei quali gioca attualmente nella massima serie mentre il restante 64,3% milita in Cadetteria. Ecco qual è il risultato della nostra ricerca.

Nessuno come il vivaio giallorosso.

La squadra del campionato italiano di Serie A che ha “fabbricato” il maggior numero di talenti in questi ultimi anni è certamente la Roma. Sono attualmente ben 44 tra A e B i calciatori formatisi infatti nel settore giovanile giallorosso. Ai vari Alessandro Florenzi, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi e Mirko Antonucci, presenti oggi tra le fila della prima squadra dei capitolini agli ordini di Eusebio Di Francesco, si aggiungono tutti quei calciatori che hanno lasciato Trigoria (in prestito o a titolo definitivo) continuando la propria carriera altrove come successo nel caso di Alessio Romagnoli, Matteo Politano, Leandro Rosi o Andrea Bertolacci, solo per citarne alcuni.

Proliferano i figli del ‘Diavolo’.

Al secondo posto tra i maggiori produttori di calciatori professionisti c’è il settore giovanile del Milan, che è al momento la squadra che dispone nella propria rosa di più giocatori “fatti in casa” di tutta la Serie A. Tra le risorse attualmente a disposizione di Gennaro Gattuso sono difatti ben 7 i giocatori passati dal vivaio rossonero: i fratelli Donnarumma, Davide Calabria, Ignazio Abate, Luca Antonelli, Manuel Locatelli e Patrick Cutrone. In totale tra Serie A e Serie B sono invece 43 i calciatori con un trascorso nella “cantera” del club meneghino.

Inter, quanti talenti cresciuti e andati via!

Chiude il podio l’altra squadra milanese, ossia l’Inter. Nonostante al momento siano soltanto due (Davide Santon e Andrea Pinamonti) i calciatori cresciuti in casa a cui Luciano Spalletti ha concesso minuti durante la stagione, il settore giovanile nerazzuro rimane uno dei più prolifici di tutto il panorama nazionale. Sono infatti 40 i giocatori tra A e B formatisi calcisticamente nelle formazioni giovanili della “Benamata”: su tutti si ricorda Leonardo Bonucci, oggi capitano dei cugini del Milan dopo essere stato una bandiera della storica rivale Juventus.

Juventus, da Marchisio a Immobile: chi resta e chi va.

In quarta posizione troviamo il settore giovanile della Juventus che nelle due principali categorie del calcio del Bel Paese vanta al momento 37 calciatori cresciuti nelle proprie giovanili. Attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri ci sono solamente Claudio Marchisio, cresciuto in bianconero fin dall’età di 8 anni, e Daniele Rugani (nato calcisticamente all’Empoli ma con un trascorso nella formazione primavera dei piemontesi), ma sono tanti coloro i quali si sono formati nel club torinese e poi sono stati ceduti ad altre squadre: l’esempio più eclatante è quello dell’attuale capocannoniere della Serie A Ciro Immobile, oggi uomo simbolo della Lazio, che dal 2008 al 2011 ha fatto parte dell’Under 19 bianconera.

Atalanta, il vivaio è un affare.

Chiude la top 5 dei settori giovanili che hanno prodotto il maggior numero di calciatori di Serie A e Serie B negli ultimi anni l’Atalanta. Tra il massimo campionato e la Cadetteria sono infatti 32 i calciatori sbocciati a Zingonia negli ultimi anni. Tre di questi fanno attualmente parte della rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, vale a dire Mattia Caldara, Alessandro Bastoni e Musa Barrow, ma tanti altri sono stati venduti (quasi sempre a cifre considerevoli) e militano adesso in altri club di A o di B come nel caso dei milanisti Andrea Conti, Franck Kessié, Jack Bonaventura e Riccardo Montolivo, o dell’interista Roberto Gagliardini, tutti con un trascorso nelle giovanili della Dea.

Le altre: Napoli poco ‘produttivo’, neopromosse senza talenti ‘fatti in casa’.

Ecco invece qual è la situazione per i settori giovanili delle altre squadre di Serie A relativa al numero di calciatori cresciuti nei propri vivai e che attualmente militano in A o in B: 6. Fiorentina (25 calciatori); 7. Lazio (21); 8. Torino (19), 9. Napoli (16); 10. Chievo, Genoa e Sampdoria (14); 13. Verona (13); 14. Bologna e Udinese (11); 16. Sassuolo (10); 17. Cagliari (7); 18. Benevento (5); 19 Spal (4); 20. Crotone (2).