Si parla spesso di Fair Play e le iniziative che cercano di insegnare le regole base per tenere un giusto comportamento in campo e fuori non mancano. Ma siamo pronti a mettere in pratica questi preziosi consigli? A giudicare da quello che è successo allo stadio Vallefuoco di Mugnano di Napoli, durante la sfida di Serie D tra il Portici e la Nocerina, di strada da fare ce n'è ancora tanta.

Al minuto numero 38 di questo infuocato derby, molto sentito dai tifosi di entrambe le squadre, un giocatore della Nocerina è rimasto a terra dopo un duro colpo e i suoi compagni hanno pensato bene di facilitare le operazioni di soccorso cercando di spedire il pallone fuori dal rettangolo di gioco. I giocatori del Portici hanno però evitato che il pallone finisse a lato, e sono ripartiti in contropiede segnando la rete dell'1-0. Un gol che ha generato una mini rissa in campo e che ha convinto il tecnico dei padroni di casa, Vincenzo Maiuri, a prendere una decisione importante.

Le dimissioni di Maiuri

L'allenatore del Portici (grande ex della partita, visto che aveva allenato in passato anche la Nocerina), ha infatti ordinato ai suoi di rimanere fermi alla ripresa del gioco e di far pareggiare la squadra avversaria. Lo splendido gesto di Fair Play, non è però stato digerito dalla tifoseria locale che ha cominciato a ricoprire d'insulti i propri giocatori e lo stesso Maiuri.

Secondo gli ultrà del Portici, che durante l'intervallo hanno rimosso i loro striscioni e abbandonato lo stadio, non serviva il soccorso al giocatore della Nocerina e il gioco poteva proseguire senza problemi. Al termine dell'incontro, finito con il risultato di 1 a 1, gli stessi tifosi hanno poi aspettato all'uscita il tecnico del Portici e, dopo altri insulti al suo indirizzo, hanno ottenuto le dimissioni dello stesso allenatore: amareggiato e imbarazzato dalla triste situazione. "Ho detto ai miei ragazzi di far segnare gli avversari e lo rifarei cento volte – ha dichiarato il tecnico milanese, al termine della gara, al "Corriere del Mezzogiorno" – Avrei fatto la stessa cosa se avessi allenato il Napoli a 9 giornate dalla fine".