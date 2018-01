Nella serata da incorniciare del Manchester United contro lo Stoke City a conquistare la scena non sono stati solo Valencia, Martial, Lukaku e il migliore in campo Pogba, ma anche Juan Mata. Il nome dell'esperto e duttile centrocampista spagnolo non è finito nel tabellino dei marcatori della gara conclusasi con il punteggio di 3-0 per i Red Devils, ma ha trovato il modo per ottenere la ribalta grazie ad un gesto di grande fair play che è stato celebrato dai tifosi avversari.

Juan Mata, il gesto di fair play in Manchester United-Stoke City.

Al 34′ del primo tempo con il risultato fermo sull'1-0 per i padroni di casa Mata è caduto in area avversaria dopo un presunto contatto con il difensore dello Stoke Martins Indi. A quel punto il calciatore dello United non ha perso tempo per segnalare all'arbitro che la sua caduta era stata legata al terreno di gioco bagnato e non all'intervento del centrale olandese che aveva subito puntato il dito contro una simulazione dell'ex Valencia.

Gli applausi dello Stoke City a Mata.

L'arbitro ha deciso di far proseguire, ottenendo dunque anche l'approvazione del classe 1988 che si è chiarito anche con il suo avversario. Anche la squadra dello Stoke City ha apprezzato il gesto di Mata e lo ha manifestato su Twitter con un messaggio chiarissimo: "Mata cade in area, il pubblico vede che è un tuffo. Viene assegnata rimessa dal fondo e i replay mostrano il giocatore che alzandosi ammette di essere solo scivolato. Fair Play per lo spagnolo".