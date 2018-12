Potenza Calcio e BCC Basilicata dicono 🤜🏻🤛🏿 NO AL RAZZISMO! 🤜🏻🤛🏿 In occasione della gara casalinga traPotenza Calcio Official e #CatanzaroOfficial_page – 20ª giornata di Lega Pro – di Domenica 30 dicembre, il #PotenzaCalcioSrl e BCC Basilicata scendono in campo per vincere la partita più importante, quella contro il #razzismo. 🗣 “Ho invitato gli immigrati ospiti di tre centri di accoglienza ad assistere alla partita Potenza-Catanzaro perché Il calcio deve tornare a unire le persone e i popoli e non a dividerli” Salvatore Caiata Tutte le info al seguente link 👇🏻👇🏿👇🏻👇🏿👇🏻👇🏿👇🏻👇🏿👇🏻👇🏿👇🏻👇🏿👇🏻👇🏿👇🏻👇🏿 http://www.calciopotenza.eu/press/post/potenza-calcio-e-bcc-basilicata-insieme-contro-il-razzismo #NoToRacism 👦🏼🤝👦🏿 #PotenzaCatanzaro 🦁🦅 #NoiSiamoPotenza 💪🏼🔴🔵💪🏼

