Serie B, ufficiale: Cellino ha scelto Suazo. L’ex Cagliari è il nuovo tecnico del Brescia

Per l’ex attaccante rossoblu si tratta della prima esperienza sulla panchina di una prima squadra, dopo esser stato alla guida della formazione Under 17 del Cagliari. Il trentottenne ex calciatore, che ha vestito la maglia sarda per nove stagioni, ha firmato un contratto annuale e verrà presentato a stampa e tifosi nelle prossime ore.