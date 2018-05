Il campionato di Serie B continua a regalare emozioni e grandi colpi di scena anche a palla ferma. L'ultima indiscrezione che ha in qualche modo messo sottosopra il mondo del campionato cadetto, potrebbe essere confermata nelle prossime ore e potrebbe cambiare anche il programma delle prime partite dei playoff promozione. La Lega di Serie B e la Figc hanno infatti preso in considerazione nelle ultime ore l'ipotesi di un clamoroso rinvio di Bari-Cittadella e Venezia-Perugia: le prime due sfide (a gara secca) relative alla corsa per la promozione in Serie A.

La causa di questa possibile scelta della Lega e della Federazione è il deferimento del Bari, deciso a causa dei ritardati pagamenti di Irpef e contributi Inps del bimestre gennaio-febbraio di quest'anno. Se la società pugliese verrà condannata, ci sarà una penalizzazione che permetterà al Cittadella di scavalcare i pugliesi in classifica e di giocare la gara di playoff in casa e non in trasferta.

Il Cittadella aspetta e spera

In attesa della sentenza della tribunale federale, che ha anticipato la data dell'udienza al 25 maggio, in molti hanno ipotizzato che le prime due partite potrebbero essere giocate intorno al 3 giugno, con un rinvio di una settimana anche per Palermo e Frosinone: le altre due squadre in corsa per la promozione. Ad avvalorare questa tesi, c'è anche il possibile ricorso dei club coinvolti e di conseguenza l'ulteriore slittamento per permettere di arrivare alla sentenza definitiva.

"Rinvio? Di quello che succede fuori dal campo non ci dobbiamo preoccupare – ha dichiarato il difensore del Cittadella, Alessandro Salvi, al "Mattino di Padova" – Certo, sarebbe preferibile giocare al Tombolato, soprattutto perché avremmo due risultati a disposizione per passare il turno. Loro, poi, in casa si sono sempre comportati molto bene e possono contare su un pubblico caldo che vale quasi come un uomo in più".