Nell'ultima decisiva notte del torneo cadetto, che ha sancito la clamorosa promozione in serie A del Parma di Roberto D'Aversa, spicca il volto di un giocatore che ha scelto proprio la serata giusta per segnare il suo primo gol con i ducali. Se i gialloblu sono tornati nel calcio che conta, dopo tutte le vicissitudini che hanno accompagnato il club negli ultimi anni, lo devono infatti anche ad Amato Ciciretti: l'arma in più degli emiliani, in questo finale thrilling di campionato.

Quella di La Spezia è stata una notte da record per il Parma e per il suo attaccante. La formazione dei crociati è infatti entrata nella storia del calcio professionistico come la prima squadra a centrare tre promozioni di fila. Dopo il fallimento, il club è infatti ripartito dalla serie D ed è riuscito, in tre anni, a tornare nel massimo campionato italiano. Per Ciciretti, inoltre, si tratta della terza promozione consecutiva della sua carriera: due con il Benevento e quest'ultima con la società gialloblu.

La gioia di Ciciretti

Al termine dell'ultimo turno di Serie B, prima dei festeggiamenti con i suoi compagni, il trequartista di proprietà del Napoli ha raccontato tutte le emozioni di questa splendida serata: "Quando ha segnato il 2-1 il Frosinone abbiamo temuto, ci sentivamo "morti" – ha dichiarato a Sky – Poi dopo il boato del 2-2, non c’abbiamo capito niente. Sono partito male a causa degli infortuni, poi ho giocato le ultime partite, e sapevamo quanto fosse importante questo traguardo. L’abbiamo raggiunto grazie al Foggia che ringraziamo e siamo contenti".

Nelle scorse ore, in merito al suo futuro, aveva intanto parlato il suo procuratore: "Il ragazzo l’anno prossimo giocherà certamente in Serie A – ha spiegato Vincenzo Pisacane, in un'intervista a PianetaSerieB.it – Noi speriamo possa indossare la maglia del Napoli, ma se non fosse ritenuto ancora pronto sicuramente vestirà la maglia di qualche club della massima serie. Un altro anno a Parma in caso di promozione? E' un’ipotesi".