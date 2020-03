La Serie B torna in campo con la ventottesima giornata di campionato: un turno che verrà ricordato per l'assenza dei tifosi sugli spalti in seguito all'emergenza Coronavirus. Tra le partite in programma c'è anche un interessante Perugia-Salernitana: match importante soprattutto per i campani, in piena corsa per un posto nei playoff.

In occasione della sfida contro la formazione di Gian Piero Ventura, il club umbro ha voluto rispettare tutte le precauzioni indicate dai protocolli sanitari e di fronte ad ognuno dei due spogliatoi, ha installato un dispenser contenente un flacone di Amuchina con cui disinfettarsi le mani. Prima della partita, i giocatori di Serse Cosmi sono inoltre scesi in campo con le mascherine per la consueta ricognizione del terreno di gioco.

L'ottimismo del presidente Balata

Un'iniziativa, presa anche da altri club, che segue le parole del presidente Mauro Balata pronunciate poche ore fa dopo la scelta di giocare a porte chiuse: "Abbiamo agito in modo responsabile e lineare in aderenza a quanto disposto dalle autorità pubbliche, a cui va il nostro ringraziamento, impegnate nel contenimento di un fenomeno emergenziale – ha spiegato il numero uno della Lega di Serie B – Sono fiducioso, nei confronti delle iniziative poste in campo dalla Figc e dal Presidente Gravina, circa le misure da adottare per contenere il danno economico patito da club e aziende calcistiche e determinato dalla chiusura degli stadi".

L'assenza di Gian Piero Ventura

Non strettamente legata al virus, ma di certo decisa per evitare qualsiasi tipo di problema, è invece l'assenza di Gian Piero Ventura in questa trasferta di Perugia. Il tecnico, ufficialmente riconfermato dalla società nelle scorse ore, è infatti rimasto a casa come ha prontamente annunciato una nota pubblicata sul sito ufficiale della società: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a causa di un’indisposizione notturna il tecnico Gian Piero Ventura è costretto a non poter andare in panchina in occasione della gara odierna".