Anche la Serie B ha deciso di chiudere le porte di fronte al Coronavirus. Dopo il precedente rinvio di Ascoli-Cremonese, il presidente Mauro Balata ha infatti comunicato a tutti i club del torneo cadetto, e a quelli che partecipano al campionato Primavera 2, che a partire dal prossimo weekend le partite della 28esima, 29esima e 30esima giornata si giocheranno regolarmente ma senza gli spettatori sugli spalti. A confermare la nuova disposizione è infatti arrivato nelle ultime ore un comunicato ufficiale.

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, dispone lo svolgimento “a porte chiuse” di tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (Campionato Serie BKT 2019/2020 e Campionato Primavera 2 2019/2020) che saranno disputate per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse".

Balata e il sostegno della Lega di Serie B

Nella nota ufficiale pubblicata sul sito della Lega Nazionale Professionisti B, vi è inoltre l'invito a tutte le società "ad effettuare, a mezzo del proprio staff sanitario, i controlli opportuni idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori; ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle raccomandazioni igenico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e di prendere contatto con le Autorità Pubbliche a livello locale".

Oltre alle parole, Mauro Balata è anche passato ai fatti quando pochi giorni fa ha preso posto sulle tribune dello stadio Zini di Cremona, per assistere a Cremonese-Empoli. "Non una presenza casuale ma sicuramente la volontà di mostrare la concreta vicinanza della Lega a tutti i club, alla Città di Cremona e a tutte le regioni colpite dalla emergenza – ha spiegato Balata – È anche per testimoniare il senso di responsabilità e la coerenza e unità di tutti i club della Lega B nel proseguire secondo calendario il torneo, dando certezza e regolarità al campionato e inviando un messaggio di positività e fiducia anche verso tutte le Autorità impegnate sul campo, nel rispetto della linea dettata dalle Istituzioni".