Prima domenica di Serie B dai due volti per le due formazioni retrocesse dalla Serie A Empoli e Chievo. La squadra toscana nella partita delle 18 si è imposta con il risultato di 2-1 sulla matricola Juve Stabia, grazie ad un gol nel finale di La Gumina. Male i gialloblu di Marcolini che sono stati battuti dal Perugia di Massimo Oddo, abile ad imporsi in rimonta grazie ad una doppietta dal dischetto del bomber Iemmello.

Empoli, prima vittoria per Bucchi contro la Juve Stabia

Inizia con il piede giusto l'avventura in Serie B dell'Empoli di Bucchi. La formazione toscana si è imposta con il risultato di 2-1 contro la Juve Stabia. Match partito subito bene per i padroni di casa avanti con un gran gol di Bandinelli. Nella ripresa però si è concretizzato il ritorno degli ospiti che con Di Gennaro e Cisse sono riusciti a trovare il pareggio proprio con l'ex Bari, abile a battere Brignoli in uscita. La partita sembrava destinata al pareggio e invece ecco la svolta: calcio di rigore per l'Empoli per un fallo di mano di Germoni su destro di La Gumina. È stato proprio il bomber a realizzare la rete della definitiva vittoria, e ora dopo il meritato riposo testa alla sfida contro l'altra formazione retrocessa dalla Serie A Chievo.

Chievo battuto dal Perugia di Oddo, decisivo il bomber Iemmello

Chievo che al contrario della squadra di Bucchi, ha iniziato il campionato cadetto (dopo 11 stagioni consecutive in A) con una sconfitta. La formazione allenata da Michele Marcolini nel posticipo delle 21 è stata sconfitta sul campo del Perugia con il risultato di 2-1. Subito in vantaggio con Meggiorini i veneti non sono riusciti a capitalizzare le occasioni avute per il raddoppio e alla fine hanno incassato la rimonta. Decisivo per la formazione di Oddo, Iemmello che ha realizzato una doppietta su calcio di rigore. Per i bianconrossi

Risultati 1a giornata Serie B 2019/2020

Pisa-Benevento 0-0 (giocata venerdì), Crotone-Cosenza 0-0, Salernitana-Pescara 3-1 (alle 18), Ascoli-Trapani 3-1, Cittadella-Spezia 0-3, Entella-Livorno 1-0, Venezia-Cremonese 1-2, Empoli-Juve Stabia 2-1, Perugia-Chievo (ore 21), Pordenone-Frosinone (lunedì, ore 21)

Classifica Serie B 2019/2020

Spezia, Ascoli, Salernitana, Cremonese, Entella, Empoli, Perugia 3, Pisa, Crotone, Benevento, Cosenza 1, Juve Stabia, Frosinone, Juve Stabia, Pordenone, Venezia, Livorno, Pescara, Trapani, Cittadella, Chievo 0