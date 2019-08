Dopo il pareggio nell'anticipo di venerdì tra il Pisa e il Benevento di Inzaghi, sabato all'insegna della Serie B, in attesa dei posticipi di domenica e lunedì. Spicca il netto successo dello Spezia sul campo del Cittadella, quello dell'Ascoli contro il Trapani e della nuova Salernitana di Gian Piero Ventura sul Pescara. Bel colpo della Cremonese in casa del Venezia e vittoria interna di misura dell'Entella sul Livorno. Si chiude senza reti Crotone-Cosenza.

Tris dello Spezia al Cittadella, colpo della Cremonese a Venezia

Vittoria rotonda dello Spezia sul campo del Cittadella. 3-0 per i bianconeri nel segno di Ricci, Galabinov e Mora. 3 le reti anche dell’Ascoli al Trapani, con Scamacca, l’autogol di Luperini, e Da Cruz. Inutile la marcatura di Ferretti, nel finale rosso per Da Cruz a Scognamillo. Successo prezioso della Cremonese a Venezia: dopo un rigore fallito da Ciofani, botta e risposta Mogol-Modolo, con la rete decisiva di Castagnetti. L’Entella batte il Livorno con un gol di Mancosu.

La Salernitana di Ventura batte 3-1 il Pescara. Crotone-Cosenza 0-0

Due le partite della 1a giornata di Serie B disputate alle 18 di oggi sabato 24 agosto. È finito senza gol il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, in un match in cui comunque non sono mancate le emozioni. Da segnalare le occasioni per Mazzotta, Messias, Golemic e Mustacchio e le grandi parate di Cordaz e Perina. Doppio giallo per Sciaudone ad un quarto d'ora dal termine. Buona la prima per la nuova Salernitana di Gian Piero Ventura che all'Arechi ha superato il Pescara di Zauri con il risultato di 3-1. Doppietta di uno scatenato Jallow e rete di Giannetti per i padroni di casa. Di Campagnaro la rete degli abruzzesi al 9′ della ripresa per il momentaneo 1-1

Risultati 1a giornata Serie B 2019/2020

Pisa-Benevento 0-0 (giocata venerdì), Crotone-Cosenza 0-0, Salernitana-Pescara 3-1 (alle 18), Ascoli-Trapani 3-1, Cittadella-Spezia 0-3, Entella-Livorno 1-0, Venezia-Cremonese 1-2, Empoli-Juve Stabia (domenica, ore 18), Perugia-Chievo (ore 21), Pordenone-Frosinone (lunedì, ore 21)

Classifica Serie B 2019/2020

Spezia, Ascoli, Salernitana, Cremonese, Entella 3, Pisa, Crotone, Benevento, Cosenza 1, Frosinone, Juve Stabia, Perugia, Empoli, Chievo, Pordenone, Venezia, Livorno, Pescara, Trapani, Cittadella 0