La Serie B 2019/2020 si è aperta con l'anticipo del venerdì tra la matricola Pisa e il nuovo Benevento di Pippo Inzaghi. Una partita che si è conclusa con il risultato di 0-0, con l'emozione principale che è arrivata all'ultimo respiro, quando in pieno recupero il portiere dei sanniti Montipò ha parato un rigore a Marconi. Sospiro di sollievo per Superpippo che inizia il suo campionato con un punto, al cospetto di una formazione ben organizzata come quella di D'Angelo.

Pisa-Benevento, anticipo del venerdì della Serie B. Poche emozioni nel primo tempo

Dopo la sconfitta in Coppa Italia per mano del Monza, Pippo Inzaghi fa il suo esordio sulla panchina del Benevento in Serie B. L’ex bomber si affida sul 4-4-2 con il super attacco formato da Sau e Coda, con Insigne e Kragl in Panchina. D’Angelo per la prima uscita della matricola risponde con il 3-5-2 e Marconi-Masucci di punta. Ritmi tutt'altro che alti in avvio, con il primo tempo dell'anticipo del venerdì della 1a giornata di Serie B che si rivela tutt'altro che divertente. Gli ospiti, oltre ad un gol annullato giustamente a Improta, si mettono in mostra con un tentativo sempre dell'ex Bari e di Viola, non convincendo però soprattutto dal punto di vista della manovra. Più ordinati i toscani, che non sfruttano la chance capitata sulla testa di De Vitis nel finale.

Nel recupero di Pisa-Benevento, Montipò para rigore a Marconi

Nella corso della ripresa entrambi gli allenatori provano a cambiare le carte in tavola. Nel Pisa entrano il figlio d’arte Birindelli (il papà Alessandro è stato per 9 anni alla Juventus), Asencio e Pinato al posto di Belli, Masucci e Verna, mentre Inzaghi prova ad aumentare il peso offensivo schierando Insigne e Armenteros, al posto di Improta e Sau. I sanniti aumentano i giri, rendendosi pericolosi con una punizione di Viola, un bel colpo di testa in anticipo di Coda e Tello ma non riescono a trovare il vantaggio. Il Pisa amministra e nel finale prova a pescare il jolly con Marconi che tenta il gol addirittura da centrocampo. Al 94’ ecco però l’episodio della possibile svolta con Del Pinto che stende in area Marconi, e l’inevitabile calcio di rigore per i nerazzurri. Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante che però trova sulla sua strada un super Montipò. Il portiere intuisce la traiettoria e salva lo 0-0. Che occasione sfumata per il Pisa, con Inzaghi che tira un sospiro di sollievo.