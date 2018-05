Mancano solo 90 minuti dalla fine del campionato di Serie B e ci sono ancora dei verdetti da emettere: dopo la promozione già sicura dell'Empoli in Serie A e con la coppia Ternana/Pro Vercelli retrocessa in Serie C, bisogna capire come finirà la corsa a tre per l'ultima poltrona che garantirà l'approdo nel massimo torneo italiano e a contenderselo ci sono Frosinone, Parma e Palermo. Si tratta di tre squadre molto attrezzate e anche se la classifica vede favoriti i ciociari, secondi e attualmente promossi, la formazione di Moreno Longo si trova a +2 sul Parma e a +3 sul Palermo ma, nel calcio, non si sa mai. Se dovesse terminare così, gli emiliani e i rosanero andrebbero ai play-off ma l'ultima giornata prevede Frosinone-Foggia, Salernitana-Palermo e Spezia-Parma e abbiamo provato a mettere in campo tutti gli scenari possibili per l'ultima gara della stagione regolare della cadetteria.

Il Frosinone in Serie A se…

Se i dovessero ciociari battere il Foggia sarebbero certi della promozione in Serie A a prescindere da ciò che faranno Parma e Palermo. In caso di pari o sconfitta, sarà ugualmente festa a patto che Parma e Palermo non vincano le rispettive gare suoi campi di La Spezia e Salerno. Arrivando a pari punti con una delle due rivali, infatti, gli scontri diretti (2-1 Frosinone e 2-0 Parma; 0-0 e 1-0 Palermo) condannerebbero la squadra di Longo ai play-off.

Il Parma in Serie A se…

La squadra di Roberto D'Aversa dovrà battere lo Spezia e sperare che il Frosinone non vinca contro il Foggia: in caso di arrivo a pari punti coi ciociari, gli scontri diretti (2-1 Frosinone e 2-0 Parma) premierebbero gli emiliani. Con un successo in casa dei liguri, gli emiliani non dovranno preoccuparsi di ciò che il Palermo farà a Salerno.

Il Palermo in Serie A se…

Il club rosanero deve battere la Salernitana e sperando che il Frosinone perda col Foggia e che il Parma non vinca in casa dello Spezia. In caso di arrivo a pari punti coi ciociari, gli scontri diretti (0-0 e 1-0 Palermo) premierebbero i ragazzi di Roberto Stellone.