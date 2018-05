La penultima giornata del campionato di Serie B regala altri due verdetti: retrocedono matematicamente in Serie C la Pro Vercelli e la Ternana. Il Frosinone vince di misura in casa dell’Entella e vede vicinissima la promozione. I ciociari hanno un punto di vantaggio sul Parma e tre sul Palermo. Domenica prossima la squadra di Longo in casa affronta il Foggia, decimo in classifica. Se vince torna in Serie A. Passo falso pesante del Venezia di Inzaghi, battuto 5-1 dalla Cremonese.

Vittoria pesante del Frosinone

Conquista tre punti eccezionali il Frosinone, che a Chiavari batte 1-0 l’Entella, sale a quota 71 punti e mette nel mirino la promozione. Come con il Carpi l’uomo del match è Dionisi che, dopo aver fallito un rigore, segna il gol della vittoria. L’Entella è a un passo dalla retrocessione diretta.

Vince il Parma, pareggia il Palermo, ko il Venezia

Partita stregata per il Bari che al Tardini disputa un match eccellente ma esce sconfitto e perde un confronto diretto importante. Il numero uno del Parma nel primo tempo è decisivo, conserva il pari tiene inviolata la porta e mette la sua firma sul successo. Il gol decisivo lo sigla Gagliolo. Maledizione interna per il Palermo, bloccato sullo 0-0 dal Cesena. Coronado fallisce un rigore. Il Venezia invece è incredibilmente collato a Cremona. La squadra di Inzaghi incassa quattro gol nella ripresa e perde 5-1. Mandorlini con il primo successo da tecnico grigiorosso festeggia la salvezza.

L’Empoli supera il Brescia

Allunga la sua serie utile l’Empoli che batte 2-0 il Brescia, che all’ultima giornata dovrà conquistare la salvezza. Un gol di Bianchi permette di vincere all’Ascoli sul Pescara. La Pro Vercelli batte la Ternana, ma il successo è inutile. Entrambe sono retrocesse.

I Risultati della 41a Giornata

Avellino-Spezia 1-0 (ve), Brescia-Empoli 0-2, Carpi-Cittadella 1-1, Cremonese-Venezia 5-1, Entella-Frosinone 0-1, Foggia-Salernitana 1-0, Palermo-Cesena 0-0, Parma-Bari 1-0, Perugia-Novara 1-1, Pescara-Ascoli 0-1, Pro Vercelli-Ternana 2-1.

Classifica

Empoli (in A) 82; Frosinone 71; Parma 69; Palermo 68; Venezia 66; Bari 64; Cittadella 63; Perugia 60; Foggia 57; Spezia 53; Carpi 52; Salernitana 51; Cremonese 48; Pescara, Cesena, Brescia 47; Avellino, Ascoli 45; Novara 44; Entella 41; Pro Vercelli (In C), Ternana (In C) 37.