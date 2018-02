Dopo Juventus-Atalanta e Pescara-Carpi, altre due gare sono state ufficialmente rinviata per neve. Si tratta di Perugia-Pescara, match valido per la 28a giornata di Serie B, inizialmente in programma questa sera a partire dalle 20.30 al Renato Curi e Bari-Spezia che si sarebbe disputata alla stessa ora al San Nicola Ancora una volta dunque il ciclone "Burian" ha avuto la meglio, rendendo impossibile la disputa delle sfide che potrebbero non essere le ultime ad essere rinviate.

Ufficiale, rinviata Perugia-Brescia.

A comunicare ufficialmente il rinvio di Perugia-Brescia è stato il club biancorosso attraverso una nota divulgata sui propri canali: "La Società A.C. Perugia Calcio comunica l’annullamento della gara Perugia-Brescia in programma questa sera alle ore 20:30 allo stadio “Renato Curi”. Dopo il sopralluogo del GOS, viste le condizioni generali dello stadio e del campo da gioco nonché la pericolosità per il pubblico e per il personale di servizio dello stadio in tutti i settori, si rileva che non sussistono le condizioni idonee per la disputa della gara che sarà recuperata a data da destinarsi".

Da stabilire la data del rinvio.

Una scelta legata anche alla volontà di garantire l'incolumità a calciatori, spettatori e addetti ai lavori. Nelle prossime ore, dopo le valutazioni del caso, sarà possibile stabilire la data del recupero di Perugia-Brescia, match importante per entrambe le squadre. I padroni di casa infatti con una vittoria avrebbero potuto alimentare le speranze di playoff, mentre i lombardi avrebbero con i 3 punti staccato ulteriormente le posizioni calde la classifica

Bari-Spezia non si gioca.

Ufficiale anche il rinvio di Bari-Spezia. La decisione è arrivata grazie ad un comunicato ufficiale della Prefettura che ha "interdetto l'accesso allo stadio San Nicola" nella giornata di oggi. Si è dunque voluta tutelare l'incolumità di tutti, visto che "a seguito di sopralluogo presso l’impianto sportivo in argomento è stata riscontrata la presenza di ghiaccio e un considerevole accumulo di neve sugli spalti nonché nei parcheggi adiacenti e lungo le arterie stradali che adducono alla struttura". Tutta da decidere la data del recupero.

Tutte le partite di Serie B a rischio.

Dopo Juve-Atalanta di Serie A, rinviata domenica e Pescara-Carpi ecco che anche Perugia-Brescia e Bari-Spezia non si giocheranno. Attenzione però perché la neve potrebbe anche causare anche ulteriori rinvii. A causa dell'ondata di gelo abbattutasi sull'Italia potrebbe essere a rischio, anche Cesena-Pro Vercelli: la decisione sulla sfida arriverà alle 15, e per il momento non filtra ottimismo. A rischio anche Novara-Foggia, e Cremonese-Frosinone.