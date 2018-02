Dopo l'annullamento di Juventus-Atalanta, altra partita rinviata a causa della neve. Si tratta della sfida valida per il campionato di Serie B, Pescara-Carpi, in programma inizialmente domani 27 febbraio nel turno infrasettimanale con fischio d'inizio ore 20.45. A comunicare il tutto ci ha pensato il presidente del club abruzzese Sebastiani, con una nota divulgata sui propri canali ufficiali. Per ora non sembrano a rischio tutte le altre gare di Serie B. In programma tra oggi e domani.

Pescara-Carpi, rinviata per neve. E' ufficiale.

Ufficiale dunque il rinvio a data da destinarsi per Pescara-Carpi. La partita in programma domani sera alle 20.30 allo stadio Adriatico non si disputerà alla luce della fitta nevicata che in queste ore si è abbattuta sulla città abruzzese. A comunicarlo il club biancazzurro che "preso atto della decisione del sindaco Marco Alessandrini di procedere per la chiusura dello Stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia' nella giornata di martedi' 27 febbraio".

in foto: Lo stadio di Pescara imbiancato (foto www.pescaracalcio.com)

Quando sarà recuperata Pescara-Carpi.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della Lega di Serie B sulle date del possibile recupero di Pescara-Carpi. Impossibile pensare ad un rinvio di poche ore alla luce della notevole coltre di neve a ricoprire il manto erboso dell'Adriatico. Decisive dunque le prossime ore, in cui sarà deciso quando tornare a giocare e recuperare il match.

Turno infrasettimanale di Serie B, non ci sono altre partite a rischio rinvio (per ora)

Non sono a rischio, almeno per il momento le altre partite di Serie B. In primis Salernitana-Parma delicato anticipo che andrà in scena questa sera all'Arechi alle ore 20.45, con entrambi gli allenatori in bilico. Domani poi il programma completo, che per il momento non dovrebbe essere stravolto dal maltempo che si sta abbattendo sull'Italia. Occhi puntati sulle prime della classe con l'Empoli che ospiterà l'Avellino e il Frosinone a caccia del ritorno alla vittoria a Cremona. Palermo e Bari affronteranno rispettivamente Ascoli e Spezia.