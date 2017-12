Il campionato cadetto chiude il 2017 con gli ultimi fuochi d'artificio. Dopo il pareggio tra Parma e Spezia, che ha bloccato la corsa verso la vetta della squadra allenata da D'Aversa e della formazione ligure, tutte le squadre che stanno tirando la volata hanno approfittato del risultato del "Tardini" e allungato il passo.

In particolare il Palermo di Bruno Tedino: tornato alla vittoria dopo il pareggio di Cesena. I rosanero, grazie alle reti di Chochev, Monachello e Jajalo, hanno infatti battuto la Salernitana dell'ex Colantuono, raggiunto quota 39 punti, chiuso in vetta il girone d'andata e conquistato il titolo di campione d'inverno. Dietro ai siciliani si è confermato il Frosinone (vittorioso a Foggia, con la doppietta di Ciofani) e tornato in terza posizione l'Empoli grazie alla serata magica di Donnarumma e Caputo: protagonisti dei quattro gol rifilati al Perugia.

Il colpo di coda di Serse Cosmi.

Anche il Bari termina il girone d'andata al terzo posto. La formazione di Fabio Grosso si è fatta fermare dal Carpi, ha perso l'occasione di staccare il Parma ed è stata raggiunta dall'Empoli. Serata positiva anche per Cremonese e Cittadella, male invece il Venezia di Filippo Inzaghi: battuto nei minuti finali dal Pescara di Zdenek Zeman.

In coda alla classifica, vittorie fondamentali per l'Avellino e soprattutto per l'Ascoli. L'undici marchigiano allenato da Serse Cosmi, prima del fischio d'inizio ultimo in classifica, è stato capace di sbancare il "Rigamonti" di Brescia con un gol di Buzzegoli. Tre punti sofferti, che permettono ai bianconeri di lasciare l'ultima posizione alla Pro Vercelli. Il campionato di Serie B tornerà il prossimo 20 gennaio con la prima giornata di ritorno e la trasferta del Palermo capolista a La Spezia.