Aggancio fallito e crisi certificata. Il Palermo esce dal Barbera con le ossa rotte, dopo la sconfitta rimediata contro il Foggia nell'ultimo match della venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Chi si aspettava una reazione decisa dopo il tonfo di Empoli, sarà certamente rimasto deluso perché i siciliani non hanno convinto e hanno invece dimostrato di dover ancora recuperare forze fisiche e mentali.

Il gol di Nestorovski, arrivato al 20esimo su calcio di rigore, non è dunque bastato per avere la meglio sui rossoneri: combattivi in difesa e temibili sulle ripartenze. Nel secondo tempo, dopo l'espulsione di Coronado (arrivata dopo un allaccio del giocatore siciliano), il Foggia ha ribaltato la partita con Duhamel e con un euro gol di Kragl. L'assedio finale del Palermo, ha prodotto soltanto un'occasione: la traversa colpita di testa da Nestorovski.

Le parole di Tedino.

"Palermo in crisi? No, abbiamo solo 1 punto in meno dell’andata. Nel primo tempo ho visto un Palermo aggressivo e siamo stati padroni del campo contro una squadra forte. Nei primi 2 minuti del secondo tempo siamo stati distratti e poco reattivi e potevamo prendere gol – ha dichiarato Tedino nel post gara, ai microfoni di Sky – Queste non sono malattie fisiche o tecnico-tattiche ma sono cose che dobbiamo mettere a posto nella testa dei ragazzi, noi in questo momento ci dobbiamo leccare le ferite ma se abbiamo gli attributi possiamo farlo"

"I tifosi? Sono rammaricato e siamo tutti in difficoltà a giustificare un risultato del genere. Se tu però sei innamorato di una persona accetti anche che può sbagliare. Prima di pensare al pubblico che non abbiamo accontentato, dobbiamo però pensare a noi stessi e fare di più a cominciare dalla prossima trasferta di Perugia".