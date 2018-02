Un Empoli davvero fenomenale quello visto al Castellani contro il Palermo nell'anticipo della giornata numero 24 della Serie B. Il big match della cadetteria è andato alla squadra di Andreazzoli con un netto 4 a 0 grazie alla tripletta di Ciccio Caputo e alla rete di Matteo Brighi che schiantano la squadra di Tedino in maniera netta e inaspettata. Una vittoria che rovescia le carte in tavola e rende ancora più imprevedibile il prosieguo del torneo. La squadra toscana ora è a quota 43 e ha raggiunto proprio i siciliani e il Frosinone in vetta alla classifica, che domani giocherà con il Pescara. Diversi cambiamenti negli schieramenti iniziali per Andreazzoli e Tedino: subito in campo i neo acquisti Gabriel, Maietta e Brighi per l'Empoli mentre fra gli ospiti poche novità con Szyminski schierato esterno di centrocampo a destra.

Tripletta di Caputo: 19 reti in 24 gare.

Il centravanti dell'Empoli non ha sbagliato un colpo nemmeno contro il Palermo: una tripletta davvero importante per come ha scandito la gara e ha indirizzato questo big match. Ciccio al 45′ ha raccolto un assist molto bello di Zajc dalla destra e ha freddato Posavec senza possibilità di risposta ma nella ripresa al 51′ prima ha triangolato in maniera perfetta ancora con il trequartista sloveno e poi ha battuto in diagonale il portiere avversario mentre all'81' ha realizzato il rigore del poker definitivo.

Brighi in goal all'esordio. Palermo: ci prova solo Nestorovski.

I toscani erano passati in vantaggio dopo 12 minuti di gioco con uno dei nuovi acquisti, Matteo Brighi, che è stato bravo ad approfittare di una respinta corta di Posavec dopo un diagonale insidioso di Pasquale per sbloccare la gara con un tap-in da due passi. Nestorovski ha provato a mettere paura a Gabriel in più di un'occasione ma il neo portiere dell'Empoli ha sempre risposto presente. Lezione dell’Empoli al Palermo, alla prima sconfitta in trasferta.