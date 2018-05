L'Ascoli di Serse Cosmi è ad un passo dalla salvezza. La formazione marchigiana è infatti uscita indenne dalla trasferta dello Stadio comunale di Chiavari contro la Virtus Entella: squadra che ha giocato la prima sfida di playout in casa, visto il peggior piazzamento al termine della regular season. Dopo lo 0 a 0 della gara d'andata, per conoscere quale sarà la squadra tra Virtus Entella e Ascoli che accompagnerà in Serie C Ternana, Pro Vercelli e Novara, bisognerà dunque attendere gli ultimi novanta minuti che verranno giocati il prossimo 31 maggio nelle Marche.

Reduci da due risultati di parità nei confronti di campionato, le formazioni di Volpe e Cosmi hanno dato vita ad un incontro combattuto terminato però con il punteggio di parità. Nel ritorno allo stadio "Del Duca", l'Ascoli avrà ora un grande vantaggio e potrà giocare per due risultati su tre grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare.

Lo slittamento dei playoff

Poche ore prima della sfida di Chiavari, la Lega di Serie B aveva anche annunciato lo spostamento ufficiale delle partite di playoff che coinvolgono diverse squadre. Il tutto a causa del deferimento del Bari, che verrà ascoltato in udienza nei prossimi giorni dal Tribunale federale a causa dei ritardati pagamenti Irpef e contributi Inps del bimestre gennaio-febbraio di quest’anno.

Il nuovo programma prevede dunque il turno preliminare con Cittadella-Bari e Venezia-Perugia il giorno 3 giugno (si gioca alle 18.00 e alle 21.00), le semifinali il 6 e il 10 giugno e la finalissima da disputare tra mercoledì 13 e sabato 16 giugno. In corsa per accompagnare Empoli e Parma in Serie A, oltre alle quattro squadre sopracitate, ci sono anche Frosinone e Palermo.