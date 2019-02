Non sono mancate le emozioni nelle sfide del sabato pomeriggio della 24a giornata di Serie B. Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto la capolista Brescia pareggiare in extremis sul campo della seconda della classe Palermo, successo pesante del Benevento che regolando di misura il Cittadella riduce le distanze proprio dai rosanero in classifica. Colpaccio del Perugia di Nesta sul campo del Carpi, mentre il Foggia si fa riacciuffare nel finale dal Padova.

Il Benevento vola con Coda, Cittadella battuto

Terza vittoria consecutiva per il Benevento che continua a scalare la classifica. Davanti al proprio pubblico la formazione di Bucchi batte di misura il Cittadella. A sbloccare il match con la rete risultata poi decisiva ci pensa il solito Massimo Coda, nel finale di prima frazione. Rete numero 11 in campionato per il bomber, che merita una menzione speciale come il portiere Montipò che nel finale salva il risultato. Grazie a questi 3 punti il Benevento riduce le distanze dal secondo posto occupato dal Palermo: 3 i punti che separano le due formazioni, con i siciliani che potrebbero andare incontro ad una penalizzazione di 4 punti

Perugia, colpaccio a Carpi. Padova-Foggia 1-1

Colpaccio del Perugia sul campo del Carpi. La squadra di Alessandro Nesta, dopo aver rischiato di ritrovarsi in svantaggio in diverse occasioni, riesce a portare a casa l'intera posta in palio in pieno recupero. Decisivo un gran gol di Federico Melchiorri per 3 punti pesantissimi per la corsa playoff. Tegola per la squadra di Castori, agganciata sul fondo della classifica dal Padova. Padova che nell'altro match di giornata riesce a pareggiare nel finale contro il Foggia. Dauni avanti con Chiaretti ma raggiunti da Capello.

I risultati della 24a giornata di Serie B

Palermo-Brescia 1-1 (venerdì), Benevento-Cittadella 1-0, Carpi-Perugia 0-1, Padova-Foggia 1-1, Ascoli-Salernitana (ore 18), Cosenza-Cremonese (domenica ore 15), Lecce-Livorno (ore 15), Spezia-Verona (ore 21), Crotone-Pescara (lunedì ore 21). Riposa: Venezia

Classifica Serie B

Brescia 43, Palermo 42, Benevento 39, Pescara, Lecce 35, Spezia 34, Verona 33, Perugia 32, Cittadella 30, Salernitana 28, Cremonese 27, Venezia 26, Ascoli 25, Cosenza 24, Foggia 21, Livorno 20, Crotone 19, Carpi, Padova 18