Una sconfitta che dà una spallata alla panchina del Bari e rende ancora più precaria la posizione del tecnico, Fabio Grosso. L'ex terzino del Palermo, l'eroe Mondiale di Berlino 2006 passato dalla Primavera della Juventus alla guida dei pugliesi, è a rischio esonero. A dargli il colpo di grazia potrebbe essere stato un altro ex Azzurro: Pippo Inzaghi, allenatore del Venezia che dopo appena 36 minuti erano già sul 3-0 coi ‘galletti' in bambola e reattivi solo nella ripresa con i lagunari ridotti i dieci per l'espulsione di Litteri (doppietta). Finirà 3-1, risultato che aggiunge zavorra alle velleità del Bari e porta il tecnico sul filo dell'esonero, condannato dalle cifre: 1 vittoria e 6 gol segnati nelle ultime 8 giornate (di cui 4 perse), con 7 gol subiti nelle ultime 2 gare.

Dopo il big match tra Empoli e Palermo, giocato venerdì e terminato 4-0 per i toscani, non sono mancate altre sorprese nella 24sima giornata del campionato di Serie B. La capolista Frosinone che ha battuto per 3-0 il Pescara di Zeman. I gol sono arrivati tutti nella ripresa: Ciano, Terranova e Chibash i marcatori. Quinta vittoria consecutiva per la squadra di Longo. Si ferma anche il Parma che cade 2-1 a Brescia (doppietta di Torregrossa). Vittoria sofferta per il Cittadella a Perugia (1-3), il Carpi passa (2-1) sul campo della Salernitana, il Foggia rimonta 2-1 sull'Avellino. Sucessi anche per Ascoli (2-1 a Novara) e Pro Vercelli (3-2 a Cremona).

Risultati della 24esima giornata: Empoli-Palermo 4-0 (giocata venerdì), Brescia-Parma 2-1, Cremonese-Pro Vercelli 2-3, Foggia-Avellino 2-1, Frosinone-Pescara 3-0, Novara-Ascoli 1-2, Perugia-Cittadella 1-3, Salernitana-Carpi 1-2, Venezia-Bari 3-1, Cesena-Ternana (domani alle 17.30), Entella-Spezia (lunedì alle 20.30).

La classifica: Frosinone 46 punti; Empoli e Palermo 43; Cittadella 38; Parma e Cremonese 36; Bari, Venezia e Carpi 35; Spezia e Pescara 31; Perugia e Salernitana 30; Avellino 29; Foggia 28; Novara 27; Brescia 26; Entella, Cesena e Pro Vercelli 24; Ascoli 23; Ternana 22.