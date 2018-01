Serie A, Rizzoli ferma Doveri: il gol della Juve, dunque, era irregolare

Dopo le polemiche sul raddoppio bianconero nel derby con il Torino, il designatore Rizzoli è pronto a fermare per un paio di turni Doveri. Una scelta doverosa per evitare ulteriori speculazioni e ridare al direttore di gara la serenità per scendere in campo. Ma anche una punizione per aver sbagliato la valutazione VAR.