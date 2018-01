La Juventus ha vinto il derby di Coppa Italia contro il Torino per 2 a 0 e ha strappato il pass per le semifinali: una rete di Douglas Costa nel primo tempo e una di Mario Mandzukic nella ripresa hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di agguantare per il quarto anno consecutivo il penultimo atto del "torneo della coccarda".

Non è stata una grande partita quella dell'Allianz Stadium con il Toro falcidiato dalle assenze e la Juve che ha effettuato un buon turnover ma, nonostante ciò, ha mandato in campo una squadra in grado di tenere sempre in mano le redini del gioco ed è andata in difficoltà solo su un contropiede. Controllo totale che avrebbe potuto fare anche altri goal ma pesa l'errore di valutazione dell'arbitro Doveri sulla rete del raddoppio della Juventus: chiaro il fallo di Khedira su Acquah poco prima che la palla arrivi a Mandzukic.

Le formazioni.

Massimiliano Allegri ha mandato in campo la sua Juventus con un 4-3-3 che ha visto Sturaro, Rugani, Chiellini e Asamoah a protezione della porta di Szczesny; Marchisio, Pjanic e Matuidi in mediana e la coppia Douglas Costa-Dybala alle spalle di Mandzukic. Stessa disposizione tattica anche per il Toro di Sinisa Mihajlovic: Milinkovic-Savic tra i pali; De Silvestri, Nkolou, Burdisso e Molinaro in difesa; Acquah, Rincon e Baselli a centrocampo con Falque, Berenguer e Niang davanti.

La Juve in controllo totale: Douglas Costa in goal.

È partita fortissimo la Juventus che ha provato fin da subito a tenere il Torino nella sua metà campo con un buon palleggio e rapidi cambi di campo per provare a sorprender la retroguardia granata. Proprio quando sembrava che la squadra di Mihajlovic potesse provare a infastidire la squadra campione in carica, i bianconeri hanno trovato la rete del vantaggio con Douglas Costa che ha approfittato di un rimpallo vinto da Dybala al limite e con un sinistro preciso ha piazzato la palla all'incrocio dei pali. Seconda rete con la maglia della Juventus per il brasiliano dopo quello segnato in campionato contro la Lazio.

La squadra bianconera ha amministrato senza problemi e intorno al 30′ è andata vicina al raddoppio con Dybala ma Milinkovic-Savic ha risposto "presente" sulla conclusione ravvicinata, ma centrale, della Joya. C'è più Juventus che Toro nella prima frazione ma la squadra granata si è resa pericolosa dalle parti di Szczesny con una bella conclusione di Niang, che ha colpito il palo, e con un tiro di sinistro di Baselli dal limite, ben controllato dal portiere polacco.

in foto: Le Heatmaps di Juve e Toro dopo il primo tempo. (legaseriea.it)

Mandzukic chiude il derby: che errore Doveri dopo il VAR.

All'inizio del secondo tempo Allegri ha mandato subito in campo Lichtsteiner al posto di Sturaro probabilmente perché aveva visto il calciatore di Sanremo un po' in difficoltà in alcune situazioni d'attacco del Toro. Bianconeri vicinissimi al raddoppio con Mandzukic, che non riesce a impattare il pallone su un ottimo cross dalla destra di Dybala, e Matuidi, che non è riuscito a girare la palla del numero 10. La Juve ha trovato il raddoppio al 67′ con Mario Mandzukic che ha battuto Milinkovic-Savic con un tocco sotto meraviglioso ma l'azione è, palesemente, viziata da un fallo su Acquah di Khedira che l'arbitro Doveri non ha colto nemmeno dopo aver consultato il VAR. Errore da matita blu. Espulso Mihajlovic subito dopo l'approvazione della rete: il tecnico granata si era lamentato molto per il fallo sul suo centrocampista ma l'arbitro è stato irremovibile.

La Juve ha gestito bene gli ultimi minuti e ha portato a casa un'altra vittoria importante: la Vecchia Signora affronterà in semifinale l'Atalanta, che ieri ha eliminato il Napoli al San Paolo: in campionato i bianconeri hanno pareggiato in casa della Dea, squadra ostica e ben organizzata.