La Serie A non è certamente il campionato più bello del mondo ma, nonostante il dominio al vertice della Juventus, rimane comunque tra i più equilibrati e difficili. La conferma arriva dalla corsa all'Europa e alla salvezza, che a cinque giornate dalla fine deve ancora emettere quasi tutti i suoi verdetti. Anche se è ancora presto per fare dei bilanci, i numeri che emergono prendendo in esame lo scorso campionato sono comunque indicativi in merito alla stagione fatta dalle squadre del nostro torneo.

Al di là del percorso fatto dalla formazione di Massimiliano Allegri, che ha un saldo di +2 punti rispetto al 2017/2018, fa ovviamente discutere il crollo in termini di punti del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che paga con un -14 il passaggio della scorsa estate da Sarri ad Ancelotti. Più o meno in linea con l'annata precedente hanno invece fatto fin qui Inter e Milan (rispettivamente a -2 e +2), con l'Atalanta che ha guadagnato quattro punti e una posizione di classifica davvero invidiabile.

Sorpresa Spal, delusione Fiorentina

Escludendo Parma, Empoli e Frosinone, in Serie B nel 2017/18, tra le squadre che possono vantare un saldo positivo ci sono inoltre Torino e Lazio con +6, Cagliari (+8) e la sorprendente Spal di Leonardo Semplici: attualmente a quota 38 punti in classifica, lontana dalla zona retrocessione con +9 sulla terzultima e con nove lunghezze in più rispetto al campionato dello scorso anno.

Oltre al Napoli, le altre tre grandi deluse del massimo campionato di calcio italiano sono Roma, Fiorentina e Chievo. In casa giallorossa, nonostante le ultime positive gare con Ranieri in panchina, ci sono nove punti in meno che pesano sul confronto tra i due campionati in questione. In quel di Firenze, dove anche qui c'è stato un cambio di allenatore in panchina, il saldo segna addirittura un -11. Peggio di giallorossi e viola, ha invece fatto il Chievo che con 17 punti in meno rispetto allo scorso campionato è già retrocesso matematicamente in Serie B.