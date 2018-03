Il calcio si è fermato, e non poteva fare altrimenti di fronte alla straziante tragedia della scomparsa di Davide Astori. Dopo la decisione del commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, e del nuovo commissario Figc, Roberto Fabbricini, il nostro campionato dovrà in qualche modo essere ridisegnato per far posto alle partite che non si sono disputate nell'ultimo maledetto weekend.

In attesa di capire quando sarà possibile recuperarle, il Giudice Sportivo ha disposto che i sei giocatori che avrebbero saltato l'ultimo turno di campionato scontino la loro squalifica nella prossima giornata. In occasione della 28esima di campionato Berardi (Sassuolo), Marusic (Lazio), Burdisso (Genoa), Viola (Benevento), Larsen (Udinese) e Romulo (Verona), non saranno dunque utilizzabili.

Le alternative per Di Francesco e Allegri.

Oltre a loro, dovranno rispettare lo stop di un turno anche Dzeko e Fazio della Roma, Alex Sandro e Lichtsteiner della Juventus, Gonzalez del Bologna e Mattiello della Spal. Le assenze più importanti, saranno quelle dei giocatori impegnati nella lotta Scudetto e nella corsa ad un piazzamento in Champions League. La formazione di Eusebio Di Francesco, impegnata nell'anticipo di venerdì contro il Torino, non avrà dunque il difensore argentino e l'attaccante bosniaco: protagonisti nell'ultima brillante vittoria al San Paolo contro il Napoli.

L'assenza di Dzeko, permetterà probabilmente a Schick di trovare un'altra maglia da titolare dopo quella già indossata contro il Milan. La Juventus, che giocherà in casa con l'Udinese, sarà infine senza due pedine fondamentali per Massimiliano Allegri. Per l'occasione, il tecnico bianconero si affiderà invece a Barzagli e Asamoah: pronti a rilevare i due squalificati nell'undici titolare contro i friulani.