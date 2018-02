Nella scorsa stagione Patrik Schick è stato la grande rivelazione della Serie A. L’attaccante ceco sbalordì tutti alla Sampdoria, la scorsa estate dopo essere stato a un passo dalla Juventus ha firmato per la Roma. Schick non è riuscito a ripetersi, i problemi fisici lo hanno tartassato, il gol divorato proprio contro i bianconeri lo ha messo nell’occhio del ciclone e spesso è stato messo fuori dall’undici titolare perché Di Francesco gli ha preferito quasi sempre Dzeko. Ha parlato dell’attaccante giallorosso Marco Giampaolo, che ha dato la sua opinione sulla complicata annata del suo vecchio allievo.

Schick deve giocare nel suo ruolo

Nessun gol in campionato e in Champions, solo uno in Coppa Italia. Il bilancio di Schick è davvero magro e molto deludente. Marco Giampaolo intervistato da Radio Rai, nel programma ‘Radio Anch’io Sport’, ha detto che il ceco non rende perché non gioca nel suo ruolo ideale. Pur senza fare mai il nome di Di Francesco, Giampaolo dice che il ventunenne attaccante è impiegato male, perché non rende se gioca sulla fascia

Nel giro di qualche anno si affermerà e farà parlare di sé. Nel ruolo di ala nella Roma è limitato, è un giocatore diverso rispetto a Under e Salah. Ma questo alla Roma lo sanno. Quando giocherà nel suo ruolo con continuità darà il meglio di quelle che sono le sue grandi qualità.

Atalanta-Sampdoria spareggio per l’Europa League

Dopo aver elogiato Quagliarella: “Lui è un professionista esemplare, si mette al servizio della squadra e ha l’entusiasmo di un ragazzino, è brillante e in campo si vede”, il bravissimo tecnico abruzzese ha parlato della sua Sampdoria che sogna la qualificazione all’Europa League e giocherà un match importantissimo contro l’Atalanta domenica prossima