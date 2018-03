Quando verranno recuperate le partite della 27sima giornata di campionato rinviate per la morte di Davide Astori? Il decesso del capitano della Fiorentina, trovato cadavere nella stanza d'albergo dove alloggiavano i viola prima della gara con l'Udinese, ha provocato dolore, sconvolto il mondo del calcio italiano e internazionale. La Serie A, in segno di lutto e di rispetto, ha annullato tutte le partite in programma (stessa cosa ha fatto anche la Lega di B) ma adesso sul tavolo resta la questione calendario: ovvero, qual è la prima data utile per disputare i match? Matassa difficile da dipanare considerati alcuni fattori quali gli impegni europei di alcuni club e la Tim Cup.

Il derby di Milano condizionato dagli impegni di Coppa.

Il problema principale riguarda il derby Milan-Inter, inizialmente previsto come posticipo domenicale delle 20.45. Quando sarà possibile giocarlo al momento non è dato stabilirlo: i rossoneri non hanno date a disposizione perché ancora impegnati in Europa League e qualificati per la finale di Tim Cup (9 maggio a Roma contro la Juventus).

Ipotesti slittamento della finale di Tim Cup.

Una delle ipotesi da valutare consiste nello slittamento del big match contro la Juventus a dopo il 20 maggio, in seguito alla fine del campionato: 11 giorni più tardi rispetto a quanto indicato dal calendario della manifestazione. Quanto sia fattibile questa possibilità sarà oggetto di discussione approfondita, come ammesso dal presidente del Coni e commissario della Lega di A, Malagò. Bisognerà infatti tenere in considerazione anzitutto gli impegni delle nazionali in vista dei Mondiali di Russia e un altro fattore tutt'altro che trascurabile: se la Juventus si qualifica per la finale di Champions League, in programma sabato 26 maggio, quella data diventa impraticabile.

La riunione di Malagò in Lega a Milano.

La data del derby milanese resta il nodo principale da sciogliere, una variabile anche in virtù dell'eliminazione della squadra di Gattuso dall'Europa League perché sarebbe differente il ventaglio di date e opzioni a disposizione. Nella giornata di lunedì Malagò sarà a Milano per una riunione informale della Lega di A con all'oggetto della discussione la rimodulazione del calendario.

Le altre gare: ipotesi 14 marzo oppure aprile.

Per tutte le altre partite rinviate (Genoa-Cagliari, Chievo-Sassuolo, Udinese-Fiorentina, Benevento-Verona, Torino-Crotone) invece la situazione presenta meno incombenze: potrebbero essere recuperate il 14 marzo (non in orario serale perché si gioca la Champions ). L'unica eccezione sarebbe rappresentata da Atalanta-Sampdoria: impossibile che si giochi in quella data perché nella stessa giornata c'è già il recupero di Juventus-Atalanta, gara rinviata una settimana fa per la neve. L'alternativa è che tutte le 6 gare vengano dirottate ad aprile, durante uno dei mercoledì di Champions e sempre di pomeriggio.