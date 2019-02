Quando si giocherà Lazio-Udinese? La vittoria della formazione di Simone Inzaghi contro l'Inter e la qualificazione alle semifinali di Coppia Italia ha prodotto conseguenze sul calendario della Serie A. La partita tra la Lazio e la compagine friulana, inizialmente in programma il 25 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi. Al momento però è difficilissimo trovare una data per il recupero, e la situazione potrebbe diventare ulteriormente più complicata nel caso in cui i capitolini dovessero raggiungere la finale sia in Coppa Italia che in Europa League.

Perché Lazio-Udinese è stata rinviata a data da destinarsi

Lazio-Udinese era in programma inizialmente lunedì 25 febbraio alle ore 20.30. La Lega di Serie A si è vista costretta a rinviare la gara dopo la qualificazione della formazione di Inzaghi alle semifinali di Coppa Italia (grazie al successo ai rigori contro l'Inter). Infatti la partita d'andata della doppia sfida valida per il penultimo turno del torneo, ovvero Milan-Lazio, si disputerà a San Siro mercoledì 27 febbraio, due giorni dopo la data inizialmente scelta per Lazio-Udinese. Non essendoci dunque i 3 giorni di riposo obbligatori tra una gara e l'altra la partita di Serie A è stata rinviata a data da destinarsi.

Quando si giocherà Lazio-Udinese

Difficile però al momento trovare una data libera per far disputare Lazio-Udinese di Serie A. Impossibile anticipare la partita a domenica 24, visto che quel giorno lo stadio Olimpico di Roma ospiterà il confronto tra la Nazionale italiana di rugby e quella irlandese. Stesso discorso per un eventuale posticipo: domenica 2 marzo è già in programma il caldissimo derby contro la Roma. Quando si giocherà dunque Lazio-Udinese? La Lega sfrutterà la prima data "libera" per piazzare il recupero del match tra capitolini e friulani. La situazione potrebbe rivelarsi ancor più complicata nel caso in cui la Lazio dovesse approdare in finale di Coppa Italia e andare avanti anche in Europa League. In caso contrario, in casa di eliminazione ci sarebbero diverse date buone per inserire la gara.