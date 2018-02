Il calcio italiano è all'inizio di una nuova era. Con l'ingresso in scena della spagnola e cinese Mediapro e l'arrivo di Giovanni Malagò, come commissario straordinario della Lega Serie A, molte cose potrebbero cambiare. Tra queste, anche il nome del main sponsor del nostro campionato: la Tim. Come riportato da "Calcio e Finanza", negli uffici di via Rosellini a Milano, si teme infatti che lo storico sponsor (che ha sposato il massimo campionato di calcio da 20 anni), possa lasciare e non rinnovare il contratto a fine stagione.

Un'eventualità che potrebbe creare qualche problema alla stessa Lega, che sarebbe già al lavoro per cercare un'altra azienda che affianchi il suo nome a quello della Serie A e che possa garantire gli stessi introiti (si parla di circa 18 milioni a stagione) stipulando un contratto di almeno tre anni.

Malagò atteso da un super lavoro.

Se è vero che il tempo stringe e che bisogna già pianificare le entrate della prossima stagione, è altrettanto vero che la Serie A (nonostante tutti i suoi problemi) non ha perso l'appeal nei confronti degli investitori. Un dato confermato dalla crescita dei diritti tv esteri e dall’offerta della stessa Mediapro per il mercato italiano. L'attesa per la risposta della Tim, che ha cambiato alcune strategie di marketing, apre nuovi scenari dal punto di vista commerciale.

Chiuso il contratto con la Nike per la prossima stagione, Malagò avrà dunque il compito di trovare un nuovo partner (possibilmente italiano) in grado di garantire quella continuità economica che ha saputo fornire in questi anni il marchio del gruppo Telecom Italia. Oltre alla ricerca del nuovo sponsor, il numero uno del Coni dovrà infine risolvere diverse situazioni di natura "politica": in primis quelle della governance e dello statuto.