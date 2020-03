Non vuole ammetterlo nessuno, ma il banco, del calcio, è saltato a causa del Coronavirus. Nelle ultime settimane il caos ha regnato anche nella Lega di Serie A. Adesso, che si è capita realmente la gravità del problema, anche il mondo del pallone ha iniziato a pensare e a trovare delle contromisure. Oggi e domani si giocherà, nonostante l’invito e la volontà del Ministro dello Sport Spadafora, ma poi il campionato potrà fermarsi fino al 3 aprile. Ora Lega e FIGC pensano anche a un piano B per la Serie A.

Consiglio Straordinario della Serie A

Dopo aver deciso di far andare avanti il campionato di calcio, almeno per questa giornata, la FIGC ha indetto un Consiglio Straordinario per martedì 10 marzo, in cui probabilmente ci sarà la sospensione del campionato di calcio. Questo il comunicato che ha ufficializzato il Consiglio Federale:

Vista la richiesta del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, sentito il Presidente del Coni Giovanni Malagò e preso atto della volontà del Consiglio della Lega di Serie A, titolata ad organizzare il campionato, di seguire le prescrizioni inserite nel DPCM sull’emergenza Covid19 e quindi di volere disputare le gare in programma a porte chiuse, il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario per martedì 10 marzo.

Il piano B di Lega e FIGC: senza Europei campionato fino a giugno

Sperando, ovviamente, che l’emergenza finisca presto, Lega e FIGC hanno un’unica soluzione per sperare di portare a compimento la Serie A e tutta la stagione del calcio italiano e cioè l’annullamento o il rinvio di Euro 2020. In quel caso il campionato potrebbe giocarsi fino a giugno inoltrato e così la stagione italiana sarebbe salva. In questo momento la Uefa non ritiene a rischio gli Europei, ma tanti dubbi stanno sorgendo attorno il regolare svolgimento.

Ma c’è anche il piano C: scudetto non assegnato

Non esiste una norma che regoli una stagione non conclusa. La Federazione sta studiando e prova a capire cosa fare. Un’ipotesi è quella di congelare eventualmente la classifica dopo un numero di partite uguale per tutti, vanno recuperate per questo le gare della 25a giornata. Con tutte le squadre in parità di gare la classifica sarebbe congelata e le posizioni al momento dello stop varrebbero per coppe e retrocessioni.