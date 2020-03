La diffusione del Coronavirus ha raggiunto livelli mondiali, e non è più un problema enorme che riguarda una decina di paesi, compresa l’Italia. Il calcio naturalmente ha risentito di tutta questa situazione e adesso inizia a guardare con preoccupazione al futuro. La Serie A torna in campo, al netto degli appelli di Balotelli e Tommasi, ma per il futuro c’è tanta paura e ora, nonostante le rassicurazioni della Uefa, inizia a traballare anche l’Europeo del 2020, che, sulla carta, sarà itinerante.

Euro 2020 è a rischio

La Uefa, storicamente, tira dritto per la sua strada e non ammette sospensioni ai propri eventi. La sera dell’11 settembre 2001 dopo l’attacco alle Torri Gemelle si giocò la Champions League. E da Nyon nessuno dice che gli Europei sono a rischio, ma in realtà non è così. Perché la possibilità di non disputare Euro 2020 la prossima estate inizia a esserci.

Rinvio, annullamento e porte chiuse: le soluzioni alternative per Euro 2020

Secondo quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ l’Europeo è concretamente a rischio. Le alternative sono tre al regolare svolgimento di Euro 2020, dal 12 giugno al 12 luglio: la prima sarebbe quella di giocare a porte chiuse. In questo modo si disputerebbe la manifestazione, nella speranza che tra tre mesi la situazione mondiale sia molto migliore, anche se senza tifosi, ciò provocherebbe enormi perdite alla Uefa. L’Europeo potrebbe essere annullato in modo definitivo, senza poterlo recuperare, oppure potrebbe esserci il rinvio di un anno e si disputerebbe a giugno 2021 o addirittura nel giugno del 2022, anche se questa ipotesi sembra campata in aria essendoci i Mondiali pochi mesi dopo. E se Euro 2020 verrà rinviato di un anno tutto il calendario internazionale dovrà essere modificato, ma certamente questo non è un problema importante in questo momento.