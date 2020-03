La Serie A dovrebbe ripartire oggi, ma il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora suggerisce alla Federcalcio di stoppare nuovamente e in modo immediato la Serie A.

Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio.