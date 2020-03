Le partite della 26esima giornata che verranno recuperate tra domenica 8 marzo e lunedì 9 potrebbero essere trasmesse in diretta tv in chiaro. Da giorni si parla di questa ipotesi, che torna d'attualità dopo le parole, pronunciate nella tarda sera di sabato, dal Ministro Spadafora:

C'è una nuova possibilità per le partite in chiaro.

Le parole del Ministero dello Sport sulla possibile diretta tv del calcio in chiaro

In una nota, il Ministro dello Sport Spadafora fa sapere che molto presto, al massimo domattina, potrebbe essere presa una decisione sulla trasmissione in diretta tv in chiaro delle partite di Serie A, almeno quelle della prossima giornata di campionato, tra queste anche quella tra Juventus e Inter. Si aspetta una risposta da parte della Lega e si parla di deroga per le partite a porte chiuse:

Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio e le reti televisive e l'Agcom, perché continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. C'è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta.

La Lega di Serie A attende una risposta di Sky

Domenica, sempre che non arrivino ulteriori novità, sarà la giornata decisiva per capire se le partite della Serie A saranno trasmesse in diretta anche in chiaro. Una fonte del Ministero dello Sport all'ANSA ha riferito:

La Lega di Serie A potrebbe deliberare domani il suo ok alla trasmissione in chiaro delle partite dei prossimi due giorni, ma solo se arriverà il nulla osta da parte di Sky.

Sky risponde al Ministro Spadafora

Parlando con l'ANSA l'emittente televisiva a pagamento parla dell'ipotesi di dare su Tv8 Juventus-Inter, ma fa capirae in modo chiaro che ci sono dei vincoli legali e dei limiti precisi che restano tutt'ora: