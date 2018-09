Dopo la decisione di imporre una fascia unica per tutti i capitani, e la successiva ribellione di Alejandro Gomez, Daniele De Rossi e German Pezzella, il Giudice Sportivo ha avvertito i giocatori di Atalanta, Roma e Fiorentina e deciso di mettere in guardia anche tutti gli altri protagonisti del nostro campionato. La scelta dei tre di indossare comunque una fascia personalizzata, e non quella imposta a tutti, non è infatti andata a genio alla Lega di Serie A.

Se fino ad oggi quasi tutti avevano chiuso un occhio in merito all'iniziativa dei tre giocatori, d'ora in avanti Gerardo Mastrandrea (il Giudice Sportivo) non avrà invece più comprensione e pazienza per chi non rispetterà le regole. I capitani che indosseranno una fascia diversa da quella ufficiale della Lega andranno dunque incontro a sanzioni, come comunicato nella nota ufficiale trasmessa dagli uffici di via Rosellini a Milano.

La decisione del Giudice

"Il Giudice Sportivo, facendo seguito a quanto comunicato con CU n. 24 del 28 agosto 2018, in relazione al nuovo Regolamento delle divise da giuoco della Lega Serie A pubblicato il 25 agosto 2018 (CU n. 23) – si legge nella nota ufficiale – comunica che, essendosi verificate disomogeneità informative, le eventuali determinazioni conseguenti alla violazione delle sopra riportate prescrizioni verranno assunte dallo scrivente Organo, ai sensi del CGS, a partire dal prossimo turno del Campionato di Serie A Tim".

Per De Rossi, Gomez e Pezzella si tratta ovviamente di una brutta notizia. I tre capitani, specialmente quello dell'Atalanta, si erano subito dichiarati contrari alla decisione della Lega di togliere la possibilità di indossare delle fasce personalizzate. "Quella che mi hanno mandato mi stava troppo grande", si è giustificato Papu Gomez dopo il primo match contro il Frosinone. Insieme al nerazzurro e al giallorosso, anche Pezzella ha trasgredito nelle sfide con Chievo e Udinese. Al braccio aveva però il nome dell'ex capitano viola che nessuna multa riuscirà a cancellare: Davide Astori.