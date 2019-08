Il nuovo campionato di Serie A è ricominciato nel segno della Juventus di Cristiano Ronaldo. Nonostante il portoghese non abbia segnato contro il Parma, la sua maglia numero sette è stata tra quelle più ammirate da tutti i tifosi. Molti di loro non si sono però accorti di un piccolo particolare: uno stemma speciale, che il cinque volte Pallone d'Oro non ha indossato. In occasione della prima giornata, il giocatore della Juventus avrebbe infatti dovuto avere sulla sua maglia anche un particolare badge della Lega di Serie A.

Premiato nell'ultima giornata dello scorso campionato come miglior giocatore in assoluto del torneo, Cristiano Ronaldo non ha infatti apposto al centro della sua maglia blu (la seconda della Juventus), lo speciale "distintivo" che richiama il nuovo logo della Lega Calcio. Al contrario, gli altri vincitori della scorsa stagione (tra questi Handanovic, miglior portiere, e Quagliarella premiato come miglior attaccante) hanno invece tutti "cucito" al centro del petto il badge dedicato ai rispettivi premi del precedente campionato.

Come sono stati scelti i migliori della scorsa stagione

Come aveva precedentemente comunicato la Lega di Serie A, i vincitori erano stati selezionati "secondo una ponderazione elaborata da Ernst & Young sulla base delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports". Le partite prese in esame per arrivare alla fine a premiare Cristiano Ronaldo e gli altri grandi protagonisti della scorsa stagione, sono state quelle di Serie A TIM, quelle di TIM Cup e la Supercoppa Italiana. I vincitori avevano dunque guadagnato il diritto di apporre sulla propria maglia la patch celebrativa del riconoscimento di migliore per ogni categoria. Un'opportunità che il cinque volte Pallone d'Oro non ha però sfruttato.