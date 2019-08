Il golf è ormai diventato molto popolare anche tra i calciatori e tra i molti ex campioni che hanno ormai appeso le scarpette al chiodo. A rimanere affascinato dal green, anche lo stesso Cristiano Ronaldo che ha approfittato della giornata di riposo concessa da Maurizio Sarri, dopo la vittoria di Parma, per divertirsi con tutta la famiglia al Royal Park i Roveri di Torino: golf club situato a 15 km dal centro città.

Nel circolo di "casa Agnelli" (il vice presidente è lo stesso numero uno del club bianconero), il cinque volte Pallone d'Oro si è infatti recato con la fidanzata Georgina, con Cristianinho e con gli altri tre suoi figli. Una giornata di relax, all'insegna di questo affascinante sport, testimoniata dall'immancabile fotografia postata sul suo profilo Instagram e seguita dal consueto allenamento nella sua palestra personale.

La Juventus si prepara per il big match con il Napoli

Nelle prossime ore il fenomeno di Madeira tornerà però ad allenarsi con i compagni alla Continassa. Quella appena iniziata è infatti la settimana che porterà la Juventus al primo scontro con il Napoli di Ancelotti: l'avversario più attrezzato e credibile per la lotta tricolore. In occasione della prima rifinitura post Parma, lo staff tecnico della Juventus potrà dunque entrare nei dettagli della partita di sabato prossimo, 31 agosto, all'Allianz Stadium.

Contro i partenopei la Juventus non avrà nuovamente in panchina Maurizio Sarri, ma dovrebbe recuperare Douglas Costa: uscito nel secondo tempo contro i gialloblu, a causa di una botta alla caviglia sinistra. Per quanto riguarda il resto della formazione che giocherà contro Insigne e compagni, bisognerà capire se saranno del match Dybala e de Ligt: i due grandi esclusi nella trasferta a Parma, in occasione della prima partita del nuovo campionato.