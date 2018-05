Quali sono i giocatori che in questa Serie A hanno visto maggiormente aumentare il proprio valore di mercato? Tra conferme, sorprese, giovani in rampa di lancio e calciatori nel pieno della propria maturità, ecco chi nell’ultimo massimo campionato italiano e nell’ultima metà di quello precedente ha fatto il salto di qualità maggiore per la gioia propria e probabilmente delle casse dei propri club di appartenenza. Per stabilire una graduatoria ci siamo affidati alle variazioni dei valori di mercato dei singoli calciatori di Serie A registratesi dal 1° gennaio 2017 ad oggi sul portale specializzato Transfermarkt.

Chiesa tesoro viola

Davanti a tutti in questa speciale classifica c’è l’ultimo grande talento venuto fuori dal settore giovanile della Fiorentina, Federico Chiesa. L’esterno offensivo viola sulle orme di papà Enrico in quest’ultimo anno e mezzo è esploso impressionando tutti per le qualità e la continuità di prestazione messe in campo ogni qualvolta venisse chiamato in causa dal proprio allenatore. A dispetto della giovanissima età, il classe ’97, non ha in alcun modo patito il passaggio nel calcio “dei grandi” imponendosi come uno dei migliori talenti in circolazione non solo a livello italiano: con la maglia della Fiorentina ad oggi sono 69 le gare disputate in tutte le competizioni con 10 gol e 11 assist messi a referto, a cui si aggiunge il grande lavoro di sacrificio in fase difensiva che il ragazzo nato a Genova fa durante ogni gara.

Un rendimento che gli ha già regalato soddisfazioni a livello personale come l’esordio con la Nazionale nell’amichevole di Manchester contro l’Argentina, ma non solo. Di tutto ciò infatti ne trarrà beneficio la Fiorentina, proprietaria del suo cartellino che secondo Transfermarkt dal 1° gennaio 2017 ad oggi ha visto aumentare il proprio valore economico del 6.900% essendo passato da una valutazione di 500mila euro a quella attuale di 35 milioni.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Federico Chiesa (fonte Transfermarkt)

Il Cutrone che non ti aspetti

Alle spalle del talento viola troviamo la grande sorpresa stagionale del primo Milan dell’era cinese. Ma al contrario di quanto ci si poteva attendere dopo l’importante mercato estivo dei rossoneri non si tratta di un nuovo acquisto, bensì di un ragazzo cresciuto nel settore giovanile e impostosi quasi a sorpresa in prima squadra fin dall’avvio di quest’ultima stagione. Il rendimento di Patrick Cutrone, centravanti classe ’98, non influenzato dall’avvicendamento in panchina tra Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso, che recita 15 gol e 5 assist in 43 presenze stagionali, è valso anche per lui l’esordio in Nazionale maggiore e ha reso possibile l’incredibile aumento del proprio valore di mercato che secondo Transfermarkt è stato pari al 6.566,7% dato che adesso viene stimato in 20 milioni di euro mentre al 1° gennaio 2017 era soltanto 300mila euro.

in foto: I maggiori aumenti di valore di mercato fatti registrare dai calciatori della Serie A dal 1° gennaio 2017 ad oggi (fonte Transfermarkt)

Il Benevento può sorridere con Brignola

Chiude il podio dei calciatori di Serie A che hanno visto aumentare il proprio valore di mercato a dismisura negli ultimi tempi un altro giovane italiano che però, a differenza dei due colleghi che lo precedono, in questa stagione è stato impegnato nella lotta per non retrocedere. Si tratta dell’esterno d’attacco del Benevento Enrico Brignola. Il casertano classe ’99 alla sua prima stagione nel massimo campionato è riuscito, nonostante la non esaltante annata della squadra sannita già costretta alla retrocessione matematica e mai veramente in grado di salvarsi, a mettere in mostra il suo talento attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e non solo.

I 3 gol e un assist messi in cascina nei 1.182 minuti in cui è stato in campo in questa stagione tra Serie A e Coppa Italia, ma soprattutto la grande abilità tecnica e l’impressionante velocità dimostrate in questo suo primo anno tra i grandi, hanno fatto sì che il suo valore di mercato aumentasse del 4.900% in quanto la sua quotazione su Transfermarkt è passata dai 50mila euro del 1° gennaio 2017 ai 2,5 milioni di euro odierni.

Skriniar dà ragione all’Inter

In quarta posizione troviamo invece il primo calciatore straniero presente in questa graduatoria, vale a dire il centrale difensivo dell’Inter Milan Skriniar. Il 23enne slovacco arrivato in nerazzurro la scorsa estate dalla Sampdoria per una cifra che all’epoca sembrava davvero spropositata (23 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari) nella sua prima stagione meneghina non solo ha confermato di valer quell’ingente investimento, ma addirittura di avere le potenzialità per aumentare il proprio valore economico di mercato rivelandosi uno dei migliori nel suo ruolo di tutta la Serie A, e anche un calciatore indispensabile per il proprio allenatore (insieme a Francesco Acerbi del Sassuolo è infatti l’unico giocatore di movimento ad aver giocato tutti i minuti di tutte le gare di campionato in cui è stata fin qui impegnata la propria squadra in questa stagione). Non è un caso dunque che il suo valore di mercato anche per il portale Transfermarkt abbia avuto un cospicuo aumento (+3.900%) passando da 1 milione di euro del 1° gennaio 2017 agli attuali 40 milioni.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Milan Skriniar (fonte Transfermarkt)

Bastoni promesso sposo interista

Chiude questa top 5 un altro giovane italiano in rampa di lancio che il prossimo anno dovrebbe raggiungere il difensore slovacco all’Inter. Si tratta del centrale difensivo dell’Atalanta Alessandro Bastoni. Il classe ’99 cresciuto nel settore giovanile orobico ma già ceduto all’Inter per 8 milioni di euro non è stato uno dei grandi protagonisti dell’ottima stagione della compagine di Gian Piero Gasperini avendo disputato soltanto una gara da titolare in Coppa Italia e 3 spezzoni di partita per un totale di 24 minuti nell’attuale Serie A. Nonostante ciò però le qualità messe in mostra dal nativo di Casalmaggiore nel poco tempo a disposizione hanno indotto ad un significativo aumento del suo valore di mercato, attestatosi a +3.233,3% essendo passato dai 75mila euro del 1° gennaio 2017 agli attuali 2,5 milioni.