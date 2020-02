Gli arbitri Antonio Giua e Marco Di Bello non sono stati scelti dal designatore Nicola Rizzoli per la prossima giornata di campionato. I due direttori di gara nell’ultimo turno di campionato hanno, entrambi, commesso un grosso errore e per questo sono stati puniti. Torna invece, non in campo ma come quarto uomo, Pasqua, che era stato messo a riposo per un turno dopo Juventus-Fiorentina.

Fermati Giua e Di Bello, non arbitreranno nella 24a giornata

Il fischietto sardo aveva giudicato male un fallo di Donati su Milik, poi anche ammonito, nel corso di Napoli-Lecce. Giua ha sbagliato soprattutto perché non è andato a rivedere le immagini al VAR che erano piuttosto chiare. Situazione simile per Marco Di Bello di Brindisi che nei minuti finali di Parma-Lazio aveva giudicato non fallosa una trattenuta di Acerbi su Cornelius nell’area di rigore biancoceleste. Pure quella decisione aveva generato numerose polemiche.

Gli arbitri della 24a giornata di Serie A

Ci sono due partite chiave per l’alta classifica in questo fine settimana: Atalanta-Roma (quarta contro quinta) che sarà diretta da Orsato, e Lazio-Inter, l’arbitro sarà Rocchi che all’Olimpico troverà le due rivali scudetto della Juventus. L’incontro dei bianconeri con il Brescia sarà invece diretto da Chiffi di Padova.

ATALANTA – ROMA Sabato 15/02 h. 20.45: ORSATO, MANGANELLI – PRETI, IV, MANGANIELLO, VAR: MARESCA, AVAR: FIORITO.

BOLOGNA – GENOA Sabato 15/02 h. 18.00: MASSA, DE MEO – GORI, IV, ROS; VAR: NASCA, AVAR: CECCONI.

CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00: DOVERI, DEL GIOVANE – VALERIANI, IV: GHERSINI, VAR: CALVARESE. AVAR: TEGONI.

JUVENTUS – BRESCIA h 15.00: CHIFFI, MONDIN – BOTTEGONI, IV: PEZZUTO, VAR: GIACOMELLI, AVAR: RANGHETTI.

LAZIO – INTER h. 20.45: ROCCHI, ALASSIO – COSTANZO, IV: PASQUA, VAR: MAZZOLENI.AVAR: VIVENZI.

LECCE – SPAL Sabato 15/02 h. 15.00: GUIDA, MELI – CARBONE, IV: DI MARTINO, VAR: VALERI, AVAR: BINDONI.

MILAN – TORINO Lunedì 17/02 h. 20.45: FABBRI, SCHENONE – BACCINI, IV: SACCHI, VAR: LA PENNA, AVAR: PERETTI.

SAMPDORIA – FIORENTINA h 15.00: IRRATI, DI VUOLO – SANTORO, IV: SERRA, VAR: AURELIANO, AVAR: LIBERTI.

SASSUOLO – PARMA h 15.00: MARIANI, LO CICERO – AFFATATO, IV: MARINI, VAR: PAIRETTO, AVAR: GALETTO.

UDINESE – H. VERONA h. 12.30: ABBATTISTA, GIALLATINI – PAGANESSI, IV: SOZZA, VAR: DI PAOLO, AVAR: TOLFO.