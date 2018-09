La Lega calcio di Serie A Tim ha sciolto i dubbi relativi alle date per il recupero delle due partite della 1a giornata rinviate in seguito alla tragedia del Ponte Morandi di Genova. Si tratta di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa che si disputeranno rispettivamente mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 17.00 e mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 20.30.

Quando si giocheranno Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa dopo il rinvio della 1a giornata

Le due partite delle squadre del capoluogo ligure erano previste inizialmente alle 20.30 di domenica 19 agosto. La Lega calcio Serie A decise però il rinvio in seguito alla terribile tragedia del crollo del Ponte Morandi che ha sconvolto la città di Genova. Con il campionato fermo per la sosta relativa agli impegni delle nazionali, è arrivata l'ufficialità della data del recupero di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. La sfida del Ferraris si disputerà mercoledì 19 settembre alle ore 17, mentre quella in programma a San Siro sarà giocata mercoledì 31 ottobre alle ore 20.30.

Samp-Fiorentina e Milan-Genoa, sfide intriganti

I vertici della Lega di Serie A Tim dunque sono riusciti ad incastrare le due partite nel palinsesto degli altri impegni in programma. Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa rappresentano al momento due sfide intriganti: i blucerchiati reduci dalla splendida vittoria sul Napoli affronteranno i viola che al momento navigano a punteggio pieno. Mentre i rossoneri galvanizzati dalla vittoria sulla Roma, se la vedranno con gli imprevedibili rossoblu di Ballardini.

Dove vedere in tv Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa

In molti si stanno chiedendo dove sarà possibile vedere i due recuperi della 1a giornata di Serie A in tv e in streaming. Confermato quanto in palinsesto inizialmente con la diretta di entrambe le gare che dovrebbe essere trasmessa in esclusiva su Sky con la possibilità di vedere Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa anche sui dispositivi portatili in streaming grazie all'app SkyGo.