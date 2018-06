Senza l'Italia di Roberto Mancini, il Mondiale non è altro che uno spiacevole intermezzo tra le vacanze e i ritiri dello squadre di Serie A. Archiviata la scorsa stagione, non senza grandi emozioni finali, i tifosi italiani aspettano dunque il raduno della propria squadra del cuore per provare a dimenticare l'assenza degli Azzurri in Russia. In attesa di conoscere quale sarà la terza squadra che salirà dalla Serie B dopo Empoli e Parma, alcune formazione del massimo campionato hanno già comunicato la "location" dove verrà preparata la prossima stagione.

Tra meno di un mese cominceranno dunque a faticare Atalanta, Cagliari, Empoli, Fiorentina e Udinese, con il raduno e il classico ritiro estivo. Oltre agli allenamenti, ci sarà poi spazio per le prime amichevoli e per le tourneé oltreoceano: specialmente quella che verrà organizzata negli Stati Uniti, che tutti i telespettatori italiani conoscono già con il nome di International Champions Cup.

L'estate particolare di Atalanta e Fiorentina

Per Atalanta e Fiorentina, che hanno già programmato il viaggio nelle consuete località di Rovetta e Moena, potrebbero però esserci delle importanti novità. Se la camera giudicante dell'Uefa escluderà il Milan dalla prossima Europa League, saranno i bergamaschi ad andare ai gironi. Un'eventualità che Gasperini saluterebbe con un gran sorriso, perché permetterebbe ai nerazzurri di non anticipare la preparazione.

Con il Diavolo punito dai vertici di Nyon, ci guadagnerebbe anche la squadra di Stefano Pioli che però sarebbe costretta a giocare i preliminari estivi di metà luglio. Le prime due squadre a partire per prime, saranno invece Bologna e Parma. Orfani di Roberto Donadoni, e probabilmente con Pippo Inzaghi in panchina, i rossoblu torneranno in campo il 6 luglio a Pinzolo (e non più a Casteldebole). I crociati prepareranno invece la stagione del ritorno in Serie A in Val Venosta dal 7 al 21 luglio.