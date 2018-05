Pippo Inzaghi torna in Serie A. L'ex attaccante del Milan chiuderà la propria esperienza con il Venezia poi – terminati i playoff di Serie B – verrà ufficialmente annunciato quale nuovo allenatore del Bologna. E' Sky Sport a rilanciare le ultime notizie sul futuro degli emiliani che, delusi dalla seconda parte di stagione di Donadoni, hanno optato per il cambiamento in panchina. Esonerato il ‘vecchio' allenatore, servirà attendere ancora qualche settimana per accogliere quello nuovo. Per Inzaghi si tratta di un ritorno nel massimo torneo tricolore: da allenatore ebbe l'onore e l'onere di guidare il Milan nella stagione 2014/2015.

Dopo aver segnato oltre 300 gol in carriera, l'epilogo nei panni del tecnico non fu dei migliori. Quei brutti momenti fanno parte del passato e adesso ha dalla sua i risultati del lavoro svolto in Laguna: una promozione dalla Serie C alla B, la conquista dei playoff del torneo cadetto (domenica prossima affronterà il Perugia di Nesta). Quindicesimo posto in classifica (poco al di sopra della zona retrocessione che nell'ultimo torneo era a quota 35 punti) e seconda parte di campionato mediocre alla base della decisione che nei giorni scorsi ha portato il presidente, Joey Saputo, a licenziare Donadoni puntando tutto su un allenatore giovane ed emergente proprio come Inzaghi.

A tracciare l'identikit ideale era stato proprio il massimo dirigente dei rossoblù che nell'ultima conferenza stampa dell'anno aveva ammesso: "Abbiamo bisogno di un allenatore con il fuoco e il desiderio dentro, che veda in Bologna una grande occasione". Inzaghi sembra corrispondere a questa definizione e nelle prossime settimane firmerà il contratto con la società felsinea: l'ex attaccante è stato preferito a un altro profilo seguito: Leonardo Semplici che ha condotto la Spal neo-promossa alla salvezza.