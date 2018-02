La Serie A è all'alba di una nuova avventura. Dopo anni di battaglia tra i due principali "provider" (Sky e Mediaset), ad aggiudicarsi i diritti televisivi per il triennio 2018-2021 è stata la spagnola Mediapro che ha messo sul piatto la bellezza di 1,05 miliardi a stagione. In attesa dell’ok dell’Antitrust, chiamato in causa dalla televisione satellitare di Murdoch (oggi di proprietà, per il 39%, anche di Disney), sarà dunque l'azienda iberica a fare la voce grossa a partire dalla prossima stagione.

Una rivoluzione che farà felici molti club di Serie A, come ha spiegato Luigi De Siervo: "Grazie a Mediapro verranno garantite al nostro calcio più risorse – ha spiegato l'ad di Infront, advisor della Lega Serie A – che verranno poi redistribuite, anche alle nostre squadre nazionali che avranno così più budget e saranno più competitive, in linea con quanto accade in altri Paesi europei".

in foto: Le stime calcolate sulla base dei vecchi ricavi – Fonte: Calcio e Finanza

Meno introiti per la Juventus.

Come spiegato da "Calcio e Finanza", con l'avvento di Mediapro dalla prossima stagione non cambierà solo la cifra che riceveranno le squadre, ma anche i criteri di ripartizione. Il tutto grazie anche alla modifica della legge Melandri, che prevede un aumento al 50% della fetta di ricavi da dividere in parti uguali, una diminuzione del peso dei tifosi e una crescita del peso dell'ultimo campionato: a discapito delle voci relative alla storia di ogni club e al piazzamento nell'ultimo quinquennio.

Tenendo presente queste modifiche e l'attuale classifica di Serie A, la nuova ripartizione andrebbe così ad accontentare soprattutto le squadre medio-piccole. Dovesse terminare con questa classifica il campionato, con la nuova ripartizione sarebbe sempre in testa la Juventus (con 91 milioni di euro di ricavo, contro i 107,3 garantiti dalla vecchia ripartizione), davanti all'Inter (87,4 milioni) e al Napoli (83,3). In fondo alla classifica, invece, salirebbero notevolmente le quote destinate a Crotone (41,5 milioni), Spal (38,1) e Benevento (36,5).