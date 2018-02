Collaborare con MediaPro? Noi prima di tutto compreremo i diritti della Serie A da chi ha l'obbligo di venderli.

È Riccardo Pugnalin, Executive Vice President Communication & Public Affairs di Sky, a parlare della questione che riguarda i diritti tv della Serie A 2018/2021. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'assegnazione del massimo campionato italiano MediaPro e, per gusto motivo, sono nate diverse discussioni in merito al distributore spagnolo

Aspettiamo di vedere come e quando verranno offerti in vendita i diritti in un quadro di regole certe e chiare. Su questa linea seguiremo con attenzione e tranquillità l'evolversi delle cose allo scopo di continuare a mettere a disposizione dei nostri abbonati la migliore offerta calcistica e sportiva.

Diritti tv a MediaPro per 1 miliardo di euro.

L’assemblea della Lega Serie A ha accettato la proposta degli spagnoli di MediaPro di 1.050.001.000 euro, ma Sky si è subito mossa per fare ricorso affidandosi ai suoi legali per questa assegnazione. Con il nuovo accordo il calcio italiano è salito sul podio degli introiti alle spalle di Premier League e Liga ma la situazione non è di semplice lettura per il prossimo futuro. La Lega aveva rifiutato le proposte di Sky e Mediaset e così era arrivato il ‘sì' all'offerta degli iberici.

Sky diffida e ricorre contro la Lega.

Sky ha diffidato la Lega di Serie A sull’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2018-2021 a MediaPro. Secondo un documento inviato dai legali di Sky alla Lega di Serie A, il gruppo audiovisivo spagnolo, pur avendo presentato un’offerta per il bando rivolto esclusivamente agli ‘intermediari indipendenti’, non opererebbe come tale ma come un vero e proprio operatore della comunicazione. Per questo l'emittente satellite ha chiesto alla Lega di considerare l’offerta di MediaPro inammissibile, di interrompere le trattative e di escluderlo dall’assegnazione.

Cosa cambia per gli utenti?

Mediapro ha acquisito i diritti ma può solo agire come intermediario ed è difficile che Sky e Mediaset rinuncino ad un contenuto muove tantissimo abbonamenti. Il fine ultimo del distributore spagnolo potrebbe essere quello di moltiplicare l’offerta su più piattaforme ed è probabile lo sbarco sul web.