Qual era la classifica della Serie A della scorsa stagione alla vigilia della 15a giornata? Il confronto tra il presente e il passato parla chiaro e racconta di una Juve che, anche grazie al colpo di calciomercato Cristiano Ronaldo è riuscita a fare meglio con 6 punti in più. Buone notizie anche per il Milan di Gattuso e soprattutto per il Sassuolo, la squadra che ha fatto registrare l'incremento di punti più positivo. Nonostante l'ottimo rendimento del nuovo Napoli di Ancelotti, sono 6 i punti in meno rispetto all'ultima annata targata Sarri. Il piatto piange anche per Lazio e Roma, e soprattutto per il Chievo, squadra con il maggiore handicap rispetto allo scorso campionato.

Classifiche di Serie A a confronto, la Juventus ha 6 punti in più. Gattuso meglio di Montella

La squadra che può contare sulla miglior differenza di punti tra la Serie A 2018-2019 e quella scorsa, è il Sassuolo. 9 i punti in più collezionati dai neroverdi che grazie alla cura De Zerbi sono ritornati una delle formazioni più brillanti. 6 punti in più per la Juventus, nel segno ovviamente di Cristiano Ronaldo. Un dato che conferma lo strapotere e la crescita della squadra di Massimiliano Allegri in Serie A. Sorride anche Gennaro Gattuso: il suo Milan ha conquistato 5 punti in più rispetto alla scorsa annata quando sulla panchina rossonera c'era ancora Vincenzo Montella che aveva perso praticamente tutti gli scontri diretti.. Un motivo d'orgoglio per il tecnico attuale, che sta cercando di riportare il Milan in Champions, anche sopperendo ai tantissimi infortuni che hanno colpito la sua squadra.

in foto: La classifica di Serie A oggi (foto Transfertmarkt)

Napoli e Inter in negativo. Tracollo per Lazio e Roma

Se la Fiorentina fa da spartiacque tra chi può sorridere e chi no, con una classifica identica a quella della scorsa stagione, tra le formazioni che possono recriminare un bottino di punti inferiore rispetto al recente passato c'è il Napoli. La squadra di Ancelotti ha 6 punti in meno di quella che ha sfiorato lo scudetto con Maurizio Sarri. Un dato numerico che non inficia l'ottimo avvio stagionale degli azzurri che con "Carletto" hanno cambiato modulo e mentalità restando competitivi in Serie A e in Champions. Meno 7 anche per l'Inter di Spalletti prossima avversaria della Juventus, e tempi duri per le romane: 8 i punti in meno della squadra di Simone Inzaghi, addirittura 14 quelli per Di Francesco. Il peggior handicap come da previsioni è quello del Chievo, protagonista di un avvio di stagione travagliato con meno 18 lunghezze rispetto all'anno scorso.

La differenza di punti tra la Serie A 2017-2018 e quella 2018-2019

Sassuolo +9, Juventus +6, Milan +5, Genoa +5, Spal +4, Torino +2, Atalanta +1, Cagliari +1, Fiorentina 0, Udinese -2, Napoli -6, Inter -7, Sampdoria -7, Lazio -8, Bologna -9, Roma -14, Chievo -18.