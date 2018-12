Panchina d'oro. Quella del Napoli vale un tesoro di gol: 8 su 28 complessivi segnati in 14 giornate di campionato sono arrivati da calciatori che Carlo Ancelotti non aveva schierato nella formazione iniziale. Un segno di rottura con il passato quando, con Maurizio Sarri, l'uso del turnover era strettamente limitato ad alcuni impegni e chi non rientrava nel novero dei ‘titolarissimi' (vedi Maksimovic) difficilmente avrebbe ‘visto il campo' (come si dice in gergo).

Quante e quali delle 8 reti sono state decisive? Sono quattro e fanno riferimento alla prodezza di Dries Mertens alla seconda giornata (Napoli-Milan 3-2, vittoria in rimonta) e alla decima (pareggio per 1-1 con la Roma), ai gol provvidenziali di Fabian Ruiz (nel 2-1 conquistato sotto il diluvio a Genova contro il Grifone) e infine quello di Milik a Bergamo (2-1 contro l'Atalanta). Totale: 3 vittorie, 1 pareggio, 10 punti.

Milik amuleto azzurro. C'è ancora un altro dato che esalta le scelte e i cambi di Carlo Ancelotti: il Napoli è la formazione che ha segnato più gol nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato (14, come raccolto dalla Opta) e più reti con calciatori che sono entrati a match in corso (8). Allargando lo spettro d'analisi, la graduatoria indicata da Transfermarkt individua nei partenopei la squadra che è andata più volte a bersaglio nella seconda parte dell'incontro (17).